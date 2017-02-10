Сейчас идет тестирование новой функции



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Сервис визуальных закладок Pinterest запустил в мобильном приложении функцию Lens, которая помогает распознавать предметы на фотографиях. Об этом сообщается в блоге компании.

Компания пишет, что иногда люди не могут кратко сформулировать поисковый запрос в текстовом виде. По словам разработчиков, именно в таких случаях поможет функция Lens.

Допустим, если человеку понравился интерьер комнаты, приложение может распознать на фотографии отдельные элементы и найти похожие картинки. При этом система не ищет строгое соответствие, а использует исходную картинку для поиска самых разных изображений со схожей тематикой. Разработчики считают, что такой механизм позволит пользователям находить вдохновение и идеи.

Сейчас идет тестирование функции, и пока что Lens лучше фсего работает с фотографиями интерьера, еды, а также одежды и аксессуаров. Планируется, что в дальнейшем точность узнавания повысится и Lens будет распознавать вещи до конкретной модели. Например, приложение сможет сообщать модель стола или марку куртки.