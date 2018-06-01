Свежий дайджест интересных событий из мира технологий

PHD Russia представил новый дайджест интересных событий из мира технологий.

Новости

Запомним этот день: Yandex запустил Алису в народ. Во-первых, был открыт доступ к платформе «Диалоги», на которой теперь каждый сторонний разработчик может создать собственный навык (ветку бренд-диалога). Во-вторых, Алиса теперь живет на разных платформах (на web, мобильных браузерах и приложениях), а скоро Алиса «поселится» и в Yandex- станции (умную колонку Yandeх анонсировали на этой неделе). Это уже не простенький чат-бот на сайте интернет-магазина, это уверенный шаг к созданию системы полноценных виртуальных ассистентов.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD: Алиса сейчас, да простят меня читатели, на хайпе: рекламодатели и агентства пока в деталях не понимают, как использовать эту инновацию, но изучают вопрос и приступают к тестированиям: Сбербанк, Папа Джонс, Макдоналдс и ряд других уже создали свои, пока еще очень простые, навыки. Кто-то из брендов будет создавать развлекательных ботов, кто-то уходить в сервисные. Будет честным сказать, что еще никто толком не понимает, как использовать данные о пользователе, которые можно получать в процессе диалога с ботом, и какими данными Яндекс будет готов делиться. А это один из самых интересных вопросов, ведь когда Алиса научится совершать покупки и станет полноценным виртуальным помощником, эти данные будут на вес золота.

Статьи

Причины, по которым ваша контентная стратегия не работает и как это пережить

Когда мы запускаем стратегию контент-маркетинга, мы хотим быстро увидеть результаты. Мы вкладываем свое сердце и душу в проведение исследований, разработку новых идей и затем воплощение в жизнь нашей контент-стратегии. Но в реальности многие из нас сталкиваются с… тишиной, полным отсутствием отклика со стороны аудитории. Толковые советы о том, как исправить несправедливость находятся здесь.

Ирина Романова, исполнительный директор PHD: Главный вывод — не экономьте! Не экономьте время на аналитику, на работу с контентом, на построение гипотез, тестирование и внедрение! Не экономьте бюджеты на умные рекламные кампании и на зарплаты специалистов.

Конференции

20 июня «Ашманов и партнеры» проводит конференцию «eTarget. Медицина»: о технологиях и способах продвижения в сфере медицины расскажут маркетологи крупных компаний, представители крупных медицинских порталов и топовых брендов рынка интернет-рекламы.

Регистрация бесплатная.

Исследования

Большое и подробное исследование о влиянии секонд-скрина на эффективность ТВ-рекламы. Результаты исследования предсказуемы: технология не крадет пользователей у прямого ТВ, а только повышает эффективность прямых размещений. Подробности здесь.

«Медиатор» Mail.ru Group выпустил исследование о потреблении медиа в России: много полезного о востребованности тематик, региональных предпочтениях, аудитории.