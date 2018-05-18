Свежий дайджест интересных событий из мира технологий

PHD Russia представил новый дайджест интересных событий из мира технологий.

Новости

Google вышел на тропу войны с Amazon за господство в ритейле. На борьбу брошены самые передовые технологии — виртуальный голосовой помощник Google Assistant и универсальная онлайн-корзина Google Express, объединенные новым Shopping Actions (программой, которая позволяет ритейлерам размещать свои товары на разных платформах Google, а пользователям совершать покупки без дополнительных переходов). Теперь товар можно будет приобрести в один клик прямо из поиска.

Как только покупатель делает свой выбор и оплачивает заказ, он попадает к ритейлеру. В зависимости от типа продавца и местоположения покупателя товары могут быть доставлены в тот же день. Звучит неплохо, поэтому такие гиганты как Target, Walmart, Home Depot, Costco Wholesale, 1−800-FLOWERS и Ulta Beauty уже стали участниками программы.

Юлия Грейс, медиадиректор PHD: Google называет себя фасилитатором ретейла, намекая на несовершенство псевдомонополии Amazon. Успешность таких действий можно будет оценить в течение года, и она сложится из двух важных факторов: скорость доставки (Amazon годами оттачивал свою логистику) и нативность (естественность покупок в поиске).

Youtube заботится о своих пользователях и напоминает, что от просмотра классных роликов иногда стоит и отдохнуть. Новая функция-напоминалка появилась в социальной видео сети на прошлой неделе. Настроить такую функцию придется самостоятельно, активировав ее в настройках раздела «Общие». Функция будет предлагать «отдохнуть» каждые 15, 30, 60 или 90 минут в зависимости от того, как пользователь ее настроит.

Мария Азаренко, директор по инновациям PHD: Хороший пример почти отеческой заботы о пользователе, который часто не в состоянии оторваться от увлекательного контента. Особенно в отношении такого гиганта, как Youtube, аудитория которого составляет больше миллиарда человек (это почти треть всех пользователей Интернета). Однако, сомнительно, что взрослые зрители будут готовы установить себе такую опцию, а вот изменить настройку Youtube в гаджетах своих детей сочтут правильным.

Исследования и аналитика

Yandex провели исследование летних запросов покупателей и выяснили, что аудитория активно покупает газонокосилки, думает о садоводстве, о том куда пристроить детей на каникулы, где отдохнуть самим и как солить огурцы.

AppsFlyer опубликовали свежее исследование об уровне мошенничества в мобильном маркетинге (1 квартал 2018): мошенники все изощрённее, ущерб все колоссальнее. Об этом должен знать каждый

Конференции и обучение

23 мая в Москве пройдет самая большая выставка технологий для Интернет-торговли и retail Ecom Expo 2018. Посетителям обещают стать первыми, кто узнает о прорывных технологиях, лично смогут «пощупать» новинки, которые дадут хороший импульс развитию их бизнеса.

21−22 мая в Москве же пройдет Synergy Digital Forum, который славится приглашенными лекторами, которых просто так не увидишь. Обещают выступление Авинаша Кошика, мировой звезды в мире веб-аналитики, автора книги «Веб-аналитика 2.0», а также Майка Роудса — супергероя в мире Google AdWords.