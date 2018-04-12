Конструктор Trido не имеет аналогов в мире

Новым клиентом агентства PG branding стал стартап компании Dragon’s Egg, расположенной в Лондоне. Trido — это новая детская игрушка: магнитный конструктор, не имеющий аналогов во всем мире.

Детали конструктора — тетраэдры и октаэдры, грани которых — равносторонние треугольники. У компании уже были разработаны прототип конструктора и логотип. Прообразом логотипа послужила именно уникальная форма конструктора: овальные элементы стилизованы под треугольники.

Для полноты картины не хватало фирменного стиля. Стилеобразующая графика представлена узором из треугольных форм разного размера и цвета.

Для построения таких узоров используется модульная сетка из равносторонних треугольников, вокруг которых выстраиваются треугольники большого размера. Когда сетка с фигурами, выполненная обводкой, располагается непосредственно на изображении, создается эффект пространства.

Дополняют айдентику и добавляют ей динамики фразы-слоганы, разработанные специально для использования с логотипом, на рекламных носителях или с изображением фигур.

Основной знак фирменного стиля и логотипа — треугольник, который напоминает значок «play» и, тем самым, подталкивает обладателей конструктора включить воображение и начать играть. Воплотить в реальность свои задумки и фантазии — сделать их реальными!

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Из магнитных деталей игрушки можно каждый раз создавать новых необычных персонажей. Но какому персонажу будет интересно жить одному? Все становится веселее, когда у него появляется свой мир, своя история, свои друзья!

В реальной жизни этот мир создают те, кто играет с этими персонажами. Целевая аудитория продукта — как дети, так и взрослые: например, офисные работники, желающие отвлечься от рабочего дня и на пару минут сменить рабочую среду на выдуманный мир. Собрать необычного животного или Египетскую пирамиду — решать только вам и вашему воображению.

Но как создать этот мир на упаковке? Конечно же, с помощью красивых авторских иллюстраций!

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После утверждения основной идеи — дорисованной реальности вокруг магнитного персонажа — было разработано еще порядка двадцати вариаций дизайна для разных SKU. Объединив фирменные детали игрушек вместе с иллюстрациями, агентство решило сразу две задачи: дизайн объясняет, что можно создать из деталей внутри упаковки, и показывает, как это может разнообразить привычную нам жизнь, пробуждает нашу детскую фантазию.

Позже перед агентством была поставлена еще одна амбициозная задача: разработать лимитированную версию продукта и соответственно упаковку для неё, чтобы получить сертификат качества от Её Величества. Чтобы добавить британский дух проекту, мы решили сосредоточиться на 4-х металлах, которые занимали большую часть в истории Англии. Итак, упаковка стилизована под медь (корабельные орудия), золото (корона), серебро (монеты) и сталь (мечи), и игрушки также стилизованы под эти же металлы. В результате был получен минималистичный дизайн с направлением на премиальный сегмент.