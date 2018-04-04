В Беларуси появился новый магазин премиальных алкогольных напитков и закусок к ним

Prowine — эногастрономический бутик в Минске.

Разработкой его фирменного стиля занималось агентство PG branding .

Креативная команда сработала на ассоциациях.

Первое, что приходит в голову, говоря о таком месте — бутылка хорошего вина.

Силуэт бутылки и лег в основу логотипа.

Prowine — это не просто магазин вина, это коллекция, подобранная профессионалами. Поэтому в логотипе можно также увидеть профиль настоящего сомелье.

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Чтобы в полной мере передать поведение винного эксперта во время дегустации, было разработано пять разновидностей логотипа: вот он внимательно рассматривает бокал молодого Каберне Совиньон, затем не спеша пробует его на вкус и дает наивысшую оценку. Вариации лого могут использоваться на разных носителях и подчеркивать особенности, в зависимости от контекста и назначения.

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Завершающим элементом логотипа стала красная точка в букве «i» текстового блока, напоминающая каплю красно-гранатового вина.