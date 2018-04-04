Prowine — эногастрономический бутик в Минске.
Разработкой его фирменного стиля занималось агентство PG branding .
Креативная команда сработала на ассоциациях.
Первое, что приходит в голову, говоря о таком месте — бутылка хорошего вина.
Силуэт бутылки и лег в основу логотипа.
Prowine — это не просто магазин вина, это коллекция, подобранная профессионалами. Поэтому в логотипе можно также увидеть профиль настоящего сомелье.
Чтобы в полной мере передать поведение винного эксперта во время дегустации, было разработано пять разновидностей логотипа: вот он внимательно рассматривает бокал молодого Каберне Совиньон, затем не спеша пробует его на вкус и дает наивысшую оценку. Вариации лого могут использоваться на разных носителях и подчеркивать особенности, в зависимости от контекста и назначения.
Завершающим элементом логотипа стала красная точка в букве «i» текстового блока, напоминающая каплю красно-гранатового вина.