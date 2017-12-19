В нынешнем году права на показ кинофильма Эльдара Рязанова получил телеканал «Россия 1»

Кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром», который с 2007 года каждое 31 декабря показывает «Первый канал», в этом году выйдет на «России 1», сообщает ТАСС.

В пресс-службе канала сообщили, что картина «является частью пакета «Мосфильма», который делится и ротируется между каналами». В этом году «Первый канал» получил права на фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница», именно их он и покажет 31 декабря. В прошлом году эти же картины выходили на «России 1».

«Первый канал» ежегодно показывал «Иронию судьбы, или С легким паром» 31 декабря с 2007 года. Впервые же картина вышла на телеэкраны 1 января 1976 года по первой программе Центрального телевидения Гостелерадио СССР.