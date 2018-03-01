НМГ снизила свою долю в компании до 25%

Дочерние компании «Первого канала», ВГТРК и СТС стали совладельцами компании «Витрина ТВ», сообщает RNS со ссылкой на данные СПАРК.

Ранее юрлицом полностью управляла «Национальная медиагруппа». Теперь она снизила свою долю в компании до 25%. А совладельцами компании стали БППК, СТС и ТРК-1. На данный момент в компании 4 совладельца, включая НМГ.

БППК – структура, на 100% принадлежащая «Первому каналу». Она функционирует с 1995 года, профиль ее деятельности – «предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки». ТРК-1 входит в холдинг ВГТРК, работает с 2002 года, занимается деятельностью в области телевизионного вещания.

Напомним, «Национальная медиагруппа» учредила компанию «Витрина ТВ» для запуска онлайн-платформы, аналогичной Hulu. «Витрина ТВ» учреждена в рамках соглашения крупных медиакомпаний по созданию единой инфраструктуры вещания в интернете. На сайте будет демонстрироваться крупные проекты телеканалов. Изначально в проекте предполагалось участие Газпром-медиа, но летом холдинг вышел из проекта.