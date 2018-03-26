Оригинал фильма завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус»

Сегодня «Первый канал» начинает показ российской адаптации американского сериала «Менталист» — версии режиссера Алексея Мурадова «Тот, кто читает мысли», сообщили в пресс-службе телеканала.

«Тот, кто читает мысли» — это фильм, полный интриг и запутанных преступлений и захватывающих расследований. Это адаптация популярного американского сериала The Mentalist, который на протяжении семи лет с большим успехом шел на телеканале CBS, сериал был показан в более чем пятидесяти странах мира и завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус», — говорится в сообщении.

Главный герой фильма — Даниил Романов, талантливый менталист, психолог-практик и манипулятор, много лет выдававший себя за экстрасенса со сверхъестественными способностями. Но однажды он перешёл дорогу Демону, в отместку убившему его жену и дочь. Сжигаемый ненавистью, Романов приходит консультантом в особый следственный отдел полиции, где надеется выйти на след психопата.

Сценарий адаптации написал Аркадий Высоцкий, режиссер-постановщик — Алексей Мурадов. Главные роли исполнили израильский актер Ехезкель Лазаров, Анастасия Микульчина, Игорь Оробей, Нодари Сирадзе и другие.

«Особенность нашего проекта заключалась в том, что в главной роли снимался иностранный актер, который совсем не знал русский язык, хотя весь текст он произносил именно на русском. Но в этом был свой большой плюс — по сюжету поведение менталиста отличается от поведения остальных людей, и то, что Ехезкель Лазаров — на мой взгляд, очень талантливый актер — вынужден вслушиваться в русскую речь, приспосабливаться к нашему менталитету, к нашей обстановке, и придавало его герою эту особенность», — отметил режиссер-постановщик Алексей Мурадов.