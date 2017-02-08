Канал совместно с НРА разработали техническое решение для легальной трансляции контента операторами



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«Первый канал» и «Национальный рекламный альянс» (НРА) разработали техническое решение для легальной трансляции своего контента операторами. Официально о запуске нового решения будет объявлено уже сегодня на ежегодной выставке платного ТВ CSTB. Об этом РБК рассказал источник, близкий к одному из участников проекта, и подтвердили представители НРА, телеканала и SPB TV.

Согласно новой схеме трансляции телевизионный поток, передаваемый НРА, будет содержать специальную разметку, обозначающую начало и конец эфирных рекламных блоков. Таким образом, поверх них можно будет ставить видеорекламу в интернете. В передаваемом потоке канал также сможет перекрывать трансляцию программ, на которые у него нет прав для вещания в Сети.

Сервисы, в свою очередь, будут передавать НРА статистику по просмотрам, аудитории, по показам рекламы пользователям и другую информацию, которая нужна для рекламодателей. Предполагается, что НРА не будет брать деньги ни с вещателей, ни с OTT-сервисов, но вместе с «Первым каналом» будет зарабатывать на рекламных доходах.

Пока среди вещателей партнером проекта выступает только «Первый канал», а среди OTT-сервисов — SPB TV. Однако, как пояснили в НРА, альянс провел переговоры со всеми крупными вещателями и OTT-сервисами. «Сервисы заинтересованы в том, чтобы получать сигнал основных каналов в одном месте, легально и в хорошем качестве; каналы — в контроле распространения своего контента и сопутствующем росте доходов от телесмотрения в интернете», — отметил собеседник издания.