Ведущие будут взаимодействовать с графикой в новой высокотехнологичной студии



Соцсети

«Первый канал» построил новую студию, оснащенную самыми современными технологиями, для программы «Время». Программа, в которой ведущие будут взаимодействовать с графикой, поменяет свой формат.

«Сегодня программа «Время» начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии», – говорится в сообщении телеканала.

Запуск новой технологии взял на себя шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов, он будет вести основной выпуск программы «Время», который в будни вещается на территорию европейской части России.

Ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию с выпусками на другие часовые пояса, в частности, на Дальний Восток и Сибирь, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания «Первого канала».