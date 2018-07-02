Команда ОК рассказала о первых «звездных» стикерах, которые стали мемом

В преддверии ЧМ-2018 во флешмобе #ЧеканьЗаНаших в поддержку российской сборной приняли участие популярные артисты и тысячи простых пользователей ОК. Видео со знаменитостями собрали почти 9 млн просмотров. После успешного футбольного флешмоба, ОК решили опробовать еще одну новую механику и запустили совместный проект с инди-поп группой IOWA и ее солисткой Екатериной Иванчиковой. В соцсети появились первые «звездные» стикеры от IOWA.

Язык общения в переписках и чатах уже давно стал визуальным — из эмодзи выстраивают целые предложения, Apple презентует Animoji и Memoji, отслеживающие движение лиц, а стикеры превращаются в способ выразить свои чувства. Социальная сеть Одноклассники использует механизм стикеров для вовлечения пользователей в общение, а знаменитости и бренды видят в стикерах новый рекламный формат.

Стикер — это мощный символ, который легко считывается всеми пользователями и вызывает самые положительные эмоции. Визуальный символ будет использоваться в течение долгого времени: в чатах стикер навсегда остается в витрине, а это заметно удобнее, учитывая быстрый темп современной жизни. В этом смысле стикер намного долговечнее традиционного мерча.

В отличие от эмодзи, которые представляют собой код Unicode, стикер — это полноценная картинка. С 2016 года Одноклассники тестировали и запускали сразу несколько коммерческих спецпроектов со стикерами ведущих брендов. Но «звездные» стикеры ОК опробовали впервые в июне 2018 года.

Первой «звездой», опробовавшей стикеры в ОК для продвижения своего личного бренда, стала IOWA. За две недели стикеры установили более 200 тысяч пользователей.

Кроме того, пользователи активно использовали стикеры в комментариях к постам в группах в ОК, предпочитая выражать свои эмоции с помощью визуальных образов.

Основным инструментом продвижения стикерпака стал личный профиль певицы, в котором она 4 июня разместила пост с призывом скачивать стикеры. Социальная сеть со своей стороны оказала техническую поддержку, разместив стикерпак на своей платформе, и задействовала нативные инструменты продвижения. Рекомендации установить стикеры получили пользователи, которые слушают группу IOWA и подписаны на страницу певицы в Одноклассниках.

Над визуализацией образа IOWA работала дизайнер Елена Замураева.

Елена Замураева, дизайнер стикеров IOWA: Катя хотела создать стикеры с образами из разных клипов: с кудрявыми волосами, дрэдами, рыжими волосами. Я предложила идею c визуализацией эмоций, и начала искать референсы на нужные эмоции в фотографиях, в видеоклипах IOWA. Но для полноты картины попросила Катю сделать селфи и описать, какая эмоция должна получиться в итоге. Последнее мне очень помогло в работе и на выходе мы получили красочные стикеры, в которых соединены образы с эмоциями и фразами из песен.

Екатерина Иванчикова (IOWA), : Когда ты общаешься через соцсети, то иногда, действительно, не хватает слов, чтобы выразить свои эмоции. Я очень рада, что у нас получилось запустить стикеры совместно с Одноклассниками. Цифра в 228 000 тысяч скачиваний — явный знак того, что людям стикеры понравились. Поклонники присылали очень позитивные отзывы, даже попросили новый стикер «СКА вперед!».

Успех стикеров IOWA положил начало большой кампании по работе с селебрити. Звезды используют стикеры как дополнительный источник промоутирования треков и альбомов, поддержания интереса к своей персоне и повышения вовлеченности пользователей на своей странице. В случае с IOWA количество ее подписчиков увеличилось в несколько раз в течение двух недель, пока велась активная рекламная кампания стикеров.