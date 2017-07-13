К своему юбилею МГТС запустила сайт об истории телекоммуникаций в столице



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Первая телекоммуникационная компания "Московская городская телефонная сеть", входящая в Группу МТС, в честь своего 135-летнего юбилея запустила специальный сайт 135.mgts.ru, посвященный совместной истории Москвы и первой телекоммуникационной компании. Ресурс рассказывает об историях коммуникаций от первых телефонных линий до сегодняшнего дня.

МГТС стояла у истоков создания инфраструктуры столицы с момента появления первой телефонной станции на 800 номеров. Компания пережила революцию, Великую отечественную войну и тяжёлые послевоенные времена. Она активно росла, подключая по несколько сотен тысяч абонентов в год, и в условиях 90-х годов сумела перестроиться на интернет-технологии.

В настоящее время компания является мультисервисным провайдером и активно участвует в развитии города на основе собственной оптоволоконной сети GPON, протяженность которой составляет 45 000 км. Услугами на ее базе пользуется более 1,6 млн московских семей.

«Сегодня в распоряжении миллионов наших клиентов — не только все возможные на сегодняшний день средства коммуникаций, но и цифровое телевидение, интеллектуальные сервисы на основе доступа в интернет. МГТС, несмотря на почтенный возраст, остается молодой, способной к изменениям компанией», - сообщает генеральный директор МГТС Андрей Ершов.