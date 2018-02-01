Новая рекламная кампания приурочена к Китайскому Новому году

Трогательные новогодние ролики продолжаются. Теперь семейной новогодней атмосферой в рекламе брендов радует Китай.

В сюжете ролика история о молодом актере, который играет главную роль в военной драме. Съемки проводятся вдали от его семьи, и встречать Новый год им тоже приходится на расстоянии. Но благодаря Nokia актер всегда может поддерживать видеосвязь со своими близкими.

Своей новой рекламой Nokia напоминает о том, как важно в этот праздник быть рядом со своими близкими, и расстояние не должно этому препятствовать.

«Лучший подарок, который вы можете преподнести людям, которых вы любите – ваше время, которое вы проводите с ними. Именно это мы хотели передать через видео», – рассказывает Анастасия Оркина, global marketing director, B2C (Nokia phones), HMD Global.

Рекламная кампания охватывает не только Китай, но и Таиланд, Малайзию, Сингапур, Вьетнам и Тайвань.