Внутри Telegram появится платформа для оплаты товаров и услуг



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Создатель социальной сети «ВКонтакте», основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал скорый запуске своеоо нового проекта - сервиса бот-платежей. Как пишет газета «Ведомости», Дуров опубликовал на своей странице в Instagram черновик пресс-релиза о запуске Bot Payments.

Новый сервис платежей даст возможность пользователям оплачивать товары и услуги через ввод специальных команд оплаты. Дуров отмечает, что для того чтобы воспользоваться этой командой впервые, пользователю надо будет ввести данные своей банковской карты, но лишь один раз - дальше он сможет совершать покупки при помощи рутинных действий.

Сервис оплаты смогут установить разработчики любых ботов. В сообщении Дурова подчеркивается, что Telegram - открытая платформа и разработчики ботов могут сами включить необходимый им программный интерфейс приложения начиная с момента запуска сервиса.

Процессинговой платформой, через которую будут проходить платежи, станет американская Stripe. С помощью нее веб-разработчики смогут настроить прием и обработку платежей на своем сайте без регистрации и поддержания торгового счета.

Сам Telegram, по заверению его основаткля, не будет хранить или обрабатывать данные банковских карт, поэтому сервис не будет ни разбираться с жалобами, ни возвращать деньги пользователям. Однако представители мессенджера будут заниматься модерацией: «Мы будем делать то, что должен делать каждый шериф — убивать плохих ботов и награждать хороших бэджем», - написал Дуров.