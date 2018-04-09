Креативные ролики посмотрели 5,5 млн человек

В Париж — с красной помадой, в Нью-Йорк — с GoPro. Paulig рассказал о путешествиях в мировые кофейные столицы и превысил плановые показатели охвата аудитории.

Пользователи Instagram фактически воспитаны трэвел-блогерами, и сегодня основная статья расходов большинства современных людей — это вложения в собственные впечатления, в том числе — в путешествия.

Поддерживая этот тренд, кофейный бренд Paulig и креативная digital-студия ROOM485 (входит в группу RCG ) разработали новую рекламную кампанию — «Города вдохновляют, Paulig создаёт».

В новую линейку натурального кофе Paulig входят три продукта: Paulig Café Paris, Paulig Café Havana и Paulig Café New York. Эти города являются мировыми столицами кофе, в каждой из них — своя степень обжарки зёрен и свой способ приготовления этого напитка.

Для продвижения новой линейки Paulig в digital были созданы три видеоролика в стиле Instagram-съемок, каждый из которых призван отразить дух Парижа, Гаваны и Нью-Йорка.

«Перед нами стояла сложная задача — через создание ассоциаций с каждым из городов, отправить наших потребителей в небольшое путешествие за своим любимым вкусом кофе Paulig, не выходя из дома. Судя по вовлеченности аудитории, мы отлично справились с поставленной задачей!», — поясняет Екатерина Фонова, Senior Brand Manager Paulig.

Кампания проводилась в течение четырёх недель и завершилась 1 апреля. За это время более 5,5 млн человек посмотрели ролики, что превысило плановые показатели в полтора раза, при этом показатель привлекательности ролика (VTR) превысил план почти в два раза и составил 41%.

«Это новый взгляд на рекламу кофе. Ролик говорит с потребителем на языке времени: красиво, метко и инстаграмабл! Каждый из них улыбается, пахнет весной, кофе и путешествиями!», — рассказывает Елена Калинина, Managing Creative Director ROOM485:

Состав творческой группы:

Paulig (клиент)

Александр Копытов, Marketing Director

Екатерина Фонова, Senior Brand Manager

Мария Агапова, Junior Brand Manager

ROOM485 (входит в группу RCG ) (агентство)

Елена Калинина, Managing Сreative Director

Алиса Палагина, Group Head

Евгения Баева, Senior Art Director

Юлия Ратникова, Art Director

Ольга Шарыпова, Senior Account Manager

Софья Катульска, Video Production Director

Леонид Андреев, Head of Strategy

Сергей Рамз, Director

Дмитрий Шебунин, DoP