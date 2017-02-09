Минфин предлагает установить единую ставку на спиртосодержащую продукцию



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Минфин России предложил установить единую ставку акциза на спиртосодержащую продукцию в размере 523 рубля, речь идет, в том числе, и о парфюмерно-косме тической продукции и бытовой химии, сообщает RNS.

В пресс-службе Минфина рассказала, что ведомство предполагает отнести спиртосодержащую продукцию к подакцизным товарам в целях предотвращения употребления парфюмерно-косме тической продукции и продукции бытовой химии не по назначению. Минфин предлагает установить единую ставку в размере 523 рубля за литр безводного этилового спирта — как и на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. Сейчас парфюмерно-косме тическая продукция и бытовая химия акцизом не облагаются.

Об обсуждении повышения акциза на спирт, входящий в состав спиртосодержащей продукции, в декабре 2016 года говорил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, для производителей косметики ведомство предлагало сделать вычеты — таким образом, акциз бы выступал инструментом контроля легальности происхождения товара и оборота спирта. Однако, несмотря на то, что налоговый вычет позволит избежать увеличения финансовой нагрузки на производителей, сами производители уверены, что на них все равно ляжет дополнительная нагрузка из-за увеличения документооборота . «Дополнительные бумаги проблему суррогата не решат, просто вырастет нагрузка на бизнес. А производители суррогата наверняка найдут способ обойти законодательство », - отмечают специалисты.