В результате объединения активы компании составят 4 трлн рублей



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"Росгосстрах" и группа "Открытие" договорились об объединении, которое позволит создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн рублей и клиентской базой в 50 млн человек, сообщает РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным одного из собеседников издания, сделка затронет страховую компанию "Росгосстрах" и его дочерний банк- Росгосстрах банк. В рамках объединения владелец Росгосстраха Данил Хачатуров станет миноритарным акционером "Открытие Холдинг", а контроль над банковским и страховым бизнесом "Росгосстраха" перейдет "Открытие холдингу".

При этом команда "Открытия" будет развивать банковский, инвестиционный и брокерский бизнес, а также управление активами, а "Росгосстрах" займется, соответственно, страховым бизнесом. Юридические процессы, связанные с объединением, будут продолжаться в течение 2017 года. По мнению специалистов, влияние объединения на бизнес-результаты начнет проявляться начиная с 2018 года.