Организатором юбилейного Конгресса выступает TMG

С 1 июня открыта Early Bird регистрация на одно из самых ожидаемых событий рекламной индустрии, 10-й Международный Конгресс по наружной рекламе, который пройдет 27−29 сентября в Санкт-Петербурге.

Организатором юбилейного Конгресса выступает TMG, со-организатором — НАВК.

Официальный отель Конгресса — пятизвездочный отель Corinthia 5*, в котором для делегатов Конгресса предоставляются специальные цены на проживание.

В программе Конгресса: двухдневная международная конференция с участием хедлайнеров мирового масштаба и топовых российских экспертов; тематические конференц-сессии («Территория транзита», DOOH, indoor); выставочная зона с передовыми новинками рынка от международных поставщиков; атмосферная White party и торжественный Гала-вечер.

В 2018 году ожидается 300+ участников, среди которых ключевые люди OOH-индустрии из 60 городов России, СНГ и других стран: представители крупнейших операторов, сетевых рекламных агентств, клиентов, исследовательских и производственных компаний, а также иностранных хедлайнеров.

До 1 июля действует Early Bird регистрация по самым выгодным ценам! Описание пакетов участников, цены и форма регистрации — на официальном сайте Конгресса.