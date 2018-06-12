Американские инфлюнесеры и порнозвезды рекламируют кроссовки #SUPERMOON

Как вы провели эту неделю? Наверняка, в предвкушении чемпионата. А Канье Уэст предвкушал, как он явит миру новую модель кроссовок бренда Yeezy. В своем твиттере рэпер опубликовал несколько снимков мужчин и женщин, на которых кроме новой модели модной обуви Yeezy 500 Super Moon Yellow почти ничего или совсем ничего нет.

В качестве моделей выступили порноактриса Лилу Стар, основательница марки KNC Beauty Кристен Ноэль Кроули, участницы шоу Bad Girls Club и другие желающие примерить и продвинуть новинку.

Фотосессию в рамках продвижения провел Эли Расселл Линнец. Фотограф уже работал с Уэстом ранее над клипом на песню «Fade».

Бренд Yeezy был запущен в 2013 году после релиза альбома Канье Уэста «Yeezus» в рамках коллаборации рэпера и adidas.

#SUPERMOON A post shared by Eli Russell Linnetz (@elirusselllinnetz) on Jun 12, 2018 at 3:31pm PDT