В непогоду клиентам рекомендуют планировать поездки заранее, а в выходные заказывать такси в момент наступления целого часа



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Специалисты «Яндекс.Такси» составили рекомендации о том, в какое время лучше заказывать такси, чтобы сэкономить: в непогоду клиентов сервиса просят планировать поездки заранее, а в выходные заказывать такси в момент наступления целого часа.

Как рассказали в компании, одним из важнейших факторов, влияющих на цену, является количество свободных машин, доступных в конкретное время в том районе, где находится пассажир. В часы пик подключенные к агрегаторам таксопарки стараются вывести на линию как можно больше водителей, однако этого не всегда бывает достаточно. В такие моменты алгоритм автоматически формирует коэффициент, повышающий цену поездки.

Чтобы избежать пробок и дорогостоящих поездок специалисты сервиса выяснили, в какое время лучше заказывать такси, чтобы сэкономить.

По данным компании, больше всего заказов в рабочие дни поступает с 08:30 до 08:45 и с 18:00 до 18:50. В эти часы наблюдается максимальное значение повышающего коэффициента. Поэтому тем, кто хочет с утра вовремя добраться на работу, а вечером быстро попасть домой, не переплачивая, специалисты заказывать такси за 15 минут до наступления пика или после него. Это позволит сэкономить на поездке 15–20 %.

В пятницу появляется еще один, третий час пик — он начинается около 22:00 и продолжается до 3:00 субботы. Поездок в это время меньше, чем днём, но и работающих на линии водителей тоже меньше. Поэтому лучше всего заказывать такси в момент наступления целого часа или за 5–10 минут до этого. Удачное время для заказа — 0:50, когда спрос на 10–15 минут снижается.

В субботу спрос на такси в вечернее время и ночью выше, чем в пятницу. Пики заказов приходятся на 10–20 минут после начала целого часа (например в 0:10, 1:10, 2:20). Возможно, это связано с тем, что компании договариваются уезжать из клуба или с вечеринки ровно в момент наступления целого часа («–Когда уезжаем? –Давай ровно в двенадцать!»). В этом случае специалисты рекомендуют вызывать такси за 15–20 минут до наступления целого часа, например, в 0:40–0:45.

Еще одним драйвером роста количества заказов такси в компании называют плохую погоду. Например, когда в Москве начинается сильный дождь, в течение нескольких минут количество заказов возрастает в 3–4 раза, потому что значительно больше людей предпочитают ехать «от двери до двери». Повышающий коэффициент в такие дни, особенно в часы пик, может быть больше обычного. Поэтому в непогоду специалисты «Яндекс.Такси» рекомендуют планировать поездки заранее.