Глава соцсети уверен, что передовые технологии окажут положительное влияние на будущее, Маск же предупреждает всех об опасности



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Марк Цукерберг опроверг высказывание созделя SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что искусственный интеллект является «фундаментальной угрозой для всего человечества». Основатель Facebook уверен, что искусственный разум сделает будущее намного лучше, сообщает CNBC.

«Искусственный интеллект сделает нашу жизнь лучше, а предсказывать конец света - это безответственно», — сказал Цукерберг пользователям своей соцсети во время онлайн-трансляции. Таким образом, он опроверг утверждение Маска о том, что искусственный разум станет в будущем угрозой для всего человечества.

Ранее Маск заявил, что имеет доступ к самым передовым технологиям, связанным с развитием и внедрением искусственного интеллекта. По его мнению, людям на самом деле стоит бояться именно его, а не авиакатастроф, некачественных лекарств и плохой еды. Также Маск добавил, что необходимо регулировать на государственном уровне данную область и искусственно ограничивать скорость, с которой технологии распространяются.