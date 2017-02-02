Новый сервис позволяет взаимодействовать брендам и блоггерам

Основатели Delivery Club Левон Оганесян и Анна Шкирина запустили платформу GetBlogger. У нового сервиса амбициозные цели — захватить существенную долю на одном из самых непрозрачных и быстро развивающихся рынков — influencer маркетинга. Агентство TrulyCast оценивает объём глобального рынка в 1,6–2,2 млрд долларов. Сколько зарабатывают «агенты влияния» в России, неизвестно, в нашей стране эта индустрия только зарождается.

GetBlogger позволит брендам продвигать продукты и услуги через лидеров мнений в социальных сетях. Благодаря сервису блоггеры смогут напрямую взаимодействоват ь с рекламодателями, минуя посредников в виде агентств. Для клиентов кроссмедийная платформа соберет в одном месте аналитику по четырем основным площадкам: YouTube, Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

По мнению создателей, основная проблема российского рынка — его закрытость. Бюджеты контролируют сотня блоггеров и рекламные агентства, которые продают их возможности с 2–5-кратной наценкой. Новые игроки могут выйти на рынок только через агентства. GetBlogger открывает им прямую дорогу к потенциальным рекламодателям.

С другой стороны, у брендов отсутствует прямой доступ к нужным блоггерам, нет объективной аналитики по качеству и охвату целевой аудитории. У некоторых блоггеров накручена аудитория, другие находятся в «серой зоне» и избегают легальных расчётов. «Мы хотим создать цивилизованные условия для развития этой индустрии. Прозрачные условия работы, четкая аналитика, объективные и подробные статистические данные по качеству и охвату аудитории и эффективности публикаций позволят отфильтровать недобросовестных блоггеров и посредников», — объясняет Шкирина.

Услуги платформы для блоггеров абсолютно бесплатны, для брендов установлена фиксированная ежемесячная плата за доступ к постоянно пополняемой базе, аналитической информации и системе прямых онлайн-расчётов с помощью механизма «безопастной сделки». Он позволяет холдировать деньги на время выполнения заказа.

Подключиться к GetBlogger могут блоггеры с более чем 1000 подписчиков в популярных соцсетях. На данный момент на платформе зарегистрировало сь более 4000 блоггеров и свыше 200 брендов. Для сравнения: на американском сервисе Famebit зарегистрировано более 50 тысяч блоггеров и 13 тысяч брендов.

Оганесян и Шкирина, продавшие Delivery Club интернет-холдинг у Mail.ru Group, вложили в новый проект полмиллиона долларов. В 2017 году они планируют инвестировать еще 1 млн долларов и увеличить охват GetBlogger до 20 тысяч блоггеров и 1000 брендов.