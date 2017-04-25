Джимми Уэйлс создал платформу для проверки новостных материалов на подлинность



Джимми Уэйлс. Фото: соцсети

Основатель “Википедии” Джимми Уэйлс создал онлайн-платформу для проверки новостей, опубликованных в Сети, на их достоверность. Проект получил название Wikitribune, сообщает Business Insider.

По замыслу Уэйлса, это будет бесплатный и свободный от рекламы сервис, существующий в первую очередь на пожертвования. Работать в Wikitribune будут как добровольцы, так и профессиональные журналисты, которые, в свою очередь, смогут получать за свою работу гонорар.

Журналисты и добровольцы будут создавать, проверять и одобрять новостные материалы, а также указывать источник информации. “Мы разрабатываем живой инструмент, который сможет предоставлять достоверную информацию с конкретными доказательствами для того, чтобы читатели смело составляли свое собственное мнение”, — говорится на сайте платформы.

По данным Business Insider, Уэйлс уже запустил 30-дневную краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства для найма журналистов. Для начала Wikitribune надеется привлечь к сотрудничеству 10 журналистов, сам же Джимми Уэйлс займет посты руководителя проекта и его главного редактора.

Напомним, в начале года аналогичный проект по борьбе с фейковыми новостями и обучению пользователей новостной грамотности запустила Facebook. Journalism Project состоит из трёх направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка совместно с ними новых продуктов, проведение специальных обучающих тренингов для журналистов, а также помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.