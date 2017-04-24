Джек Ма довольно пессимистично смотрит в будущее



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В ближайшие тридцать лет технологии принесут миру больше боли нежели радости, считает основатель Alibaba Group Джек Ма. На мероприятии Клуба китайских предпринимателей он призвал правительства провести реформу образования и сформулировать правила работы человека с машинами.

Беспокойство бизнесмена вызывает сокращение рабочих мест, связанное с распространением роботов. Ма предупредил о социальных конфликтах, которые окажут огромное влияние на все сферы жизни, сообщает CNBC.

По мнению китайского миллиардера, роботы должны дополнять, но не заменять человека. Если машины будут делать только ту работу, с которой не справляется человек, они станут партнерами, а не противниками. Ма предсказал, что через 30 лет на обложке журнала Time появится CEO-робот. Он лучше запоминает, быстрее считает и не злится на конкурентов, сказал основатель Alibaba.