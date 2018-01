Американская академия кинематографических наук и искусств объявила номинантов на премию «Оскар-2018»

Церемония объявления финального списка номинантов на премию «Оскар» состоялась сегодня в кинотеатре Samuel Goldwyn Theatre. Огласить имена лучших по версии Американской академии кинематографических наук и искусств выпала честь актрисе Тиффани Хэддиш и актеру и режиссеру Энди Серкису.

Церемония вручения премии «Оскар» в этом году состоится уже в 90-й раз. Юбилейное награждение пройдет 4 марта.

Особенно патриотичным россиянам есть, за кого переживать – в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» представлена отечественная картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, получившая высокую оценку российских кинокритиков и зрителей.

Эксперты уже начали рассуждать о потенциальных обладателях заветной статуэтки.

Например, представители киноиндустрии отмечают игру Гари Олдмана, сумевшего примерить на себя роль Черчилля в фильме «Темные времена». Именно он, по словам экспертов, станет основным претендентом на победу в номинации «Лучшая мужская роль» в этом году.

Фаворитом в категории «Лучший фильм» считают картину «Форма воды». И на это есть свои причины: фильм является обладателем «Золотого льва», а также двукратным обладателем премии «Золотой Глобус». На этом команда «Формы воды» не остановилась, взяв премии Национального общества кинокритиков и Гильдии продюсеров США в различных номинациях.

Номинанты «Оскар-2018»

Лучший фильм

«Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name)

«Темные времена» (Darkest Hour)

«Дюнкерк» (Dunkirk)

«Прочь» (Get Out)

«Леди Берд» (Lady Bird)

«Призрачная нить» (Phantom Thread)

«Секретное досье» (The Post)

«Форма воды» (The Shape of Water)

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе, «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name)

Дэниэл Дэй-Льюис, «Призрачная нить» (Phantom Thread)

Дэниэл Калуя, «Прочь» (Get Out)

Гари Олдман, «Темные времена» (Darkest Hour)

Дензел Вашингтон, «Роман Израэл, Esq.» (Roman J. Israel, Esq.)

Лучшая женская роль

Салли Хокинс, «Форма воды» (The Shape of Water)

Фрэнсис МакДорманд, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Марго Робби, «Тоня против всех» (I, Tonya)

Сирша Ронан, «Леди Берд» (Lady Bird)

Мерил Стрип, «Секретное досье» (The Post)

Лучшая мужская роль второго плана

Уиллем Дефо, «Проект «Флорида» (The Florida Project)

Вуди Харрельсон, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Ричард Дженкинс, «Форма воды» (The Shape of Water)

Кристофер Пламмер, «Все деньги мира»

Сэм Рокуэлл, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучшая женская роль второго плана

Мэри Джей Блайдж, Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

Эллисон Дженни, «Тоня против всех» (I, Tonya)

Лори Меткаф, «Леди Берд» (Lady Bird)

Лесли Мэнвилл, «Призрачная нить» (Phantom Thread)

Октавия Спенсер, «Форма воды» (The Shape of Water)

Лучший анимационный фильм

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«Тайна Коко»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший фильм на иностранном языке

«Фантастическая женщина», Чили (A Fantastic Woman)

«Оскорбление», Ливан (The Insult)

«Нелюбовь», Россия

«О теле и душе», Венгрия (Body and Soul)

«Квадрат», Швеция (The Square)

Лучший короткометражный фильм

«Начальная школа Де-Калб»

«11 часов»

«Мой племянник Эммет»

«Немое дитя»

«Watu Wote: Все мы»

Лучший документальный фильм

Abacus: Small Enough to Jail

«Лица, деревни»

«Икар»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Эдит+Эдди»

«Рай — это пробка на 405-м шоссе»

«Героин(я)»

«Искусство ножа»

«Остановка»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Дорогой баскетбол» (Dear Basketball)

«Вечеринка в саду» (Garden Party)

«Лу» (Lou)

«Пустое место» (Negative Space)

«Хулиганские сказки» (Revolting Rhymes)

Лучший режиссер

Кристофер Нолан, «Дюнкерк» (Dunkirk)

Джордан Пил, «Прочь» (Get Out)

Грета Гервиг, «Леди Берд» (Lady Bird)

Пол Томас Андерсон, «Призрачная нить» (Phantom Thread)

Гильермо дель Торо, «Форма воды» (The Shape of Water)

Лучший оригинальный сценарий

«Любовь-болезнь»

«Прочь»

«Леди Берд»

«Форма воды» (The Shape of Water)

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший адаптированный сценарий

«Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name)

«Горе-творец» (The Disaster Artist)

«Логан» (Logan)

«Большая игра» (Molly’s Game)

«Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

Лучшая работа оператора

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner: 2049)

«Темные времена» (Darkest Hour)

«Дюнкерк» (Dunkirk)

Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

«Форма воды» (The Shape of Water)

Лучший монтаж

«Малыш на драйве» (Baby Driver)

«Дюнкерк» (Dunkirk)

«Тоня против всех» (I, Tonya)

«Форма воды» (The Shape of Water)

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Лучший монтаж звука

«Малыш на драйве» (Baby Driver)

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner: 2049)

«Дюнкерк» (Dunkirk)

«Форма воды» (The Shape of Water)

«Звездные войны: Последние джедаи» (Star Wars: The Last Jedi)

Лучшее сведение звука

«Малыш на драйве» (Baby Driver)

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner: 2049)

«Дюнкерк» (Dunkirk)

«Форма воды» (The Shape of Water)

«Звездные войны: Последние джедаи» (Star Wars: The Last Jedi)

Лучший дизайн костюмов

«Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast )

«Темные времена» (Darkest Hour)

«Призрачная нить» (Phantom Thread)

«Форма воды» (The Shape of Water)

«Виктория и Абдул» (Victoria & Abdul)

Лучшая песня

Mighty river, «Ферма «Мадбаунд» (Mudbound)

Mystery of love, «Зови меня своим именем» (Call Me by Your Name)

Remember me, «Тайна Коко» (Coco)

Stand up for something, «Маршалл»

This is me, «Величайший шоумен»

Лучший саундтрек

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучшие визуальные эффекты

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049)

«Стражи Галактики. Часть 2» (Guardians of the Galaxy Vol. 2)

«Конг: Остров черепа» (Kong: Skull Island)

«Звездные войны: Последние джедаи» (Star Wars: The Last Jedi)

«Планета обезьян: Война» (War for the Planet of the Apes)

Лучший грим и прически

«Темные времена» (Darkest Hour)

«Виктория и Абдул» (Victoria & Abdul)

«Чудо» (Wonder)

Лучшая работа художника-постановщика

«Красавица и чудовище» (Beauty and the Beast )

«Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049)

Darkest Hour

«Дюнкерк» (Dunkirk)

«Форма воды» (The Shape of Water)