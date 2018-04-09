Партнёрами мундиаля стали «Арена фудс», «Новиков кейтеринг», Ginza Project и «Фьюжн»

Поставщиками ресторанных услуг для гостей VIP и VVIP-зон (места по приглашениям для гостей оргкомитета и делегаций) на стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018 стали четыре компании: «Арена фудс», «Новиков кейтеринг», Ginza Project и «Фьюжн», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.

«Мы принимали решение с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе», — рассказал Сорокин, добавив, что почти все ниши по оказанию сервисных услуг в рамках ЧМ-2018 закрыты.

«Арена фудс», которая входит в группу компаний «Шоколадница» (кофейни «Шоколадница», «Кофе хауз», держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King) Алексея Колобова, будет отвечать за обеспечение питания в VIP и VVIP-зонах на стадионах в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на стадионе «Спартак» в Москве. «Арена фудс» ответственна также за питание болельщиков на всех стадионах, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу.

«Новиков кейтеринг», которая входит в Novikov Group Аркадия Новикова (бренды #Farsh, Bolshoi, Krispy Kreme) будет работать в «Лужниках» в Москве и в Сочи. Ginza Project (управляет брендами «Джон Джоли», Sixty, Uilliam's, Obedbufet и др.) Дмитрия Сергеева и Вадима Лапина обеспечит гостей едой в Санкт-Петербурге.

Группа «Фьюжн» будет кормить высокопоставленных гостей в Ростове, Волгограде, Калининграде и Саранске. Ранее компания была оператором питания зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Партнеры оргкомитета не раскрывают детали соглашений. По словам профессора кафедры национальной экономики РАНХиГС Маралы Чарыевой, которая в 2014 г. занимала пост вице-президента оргкомитета Олимпиады в Сочи, участие в спортивных мероприятиях мирового масштаба в первую очередь имиджевое, а сетевые концепции могут хорошо вписаться в ритм крупных спортивных событий.

«На олимпиадах и мировых чемпионатах всегда нужно учитывать режим безопасности — быстро подвезти недостающее не получится, это возможно только ночью. Приходится очень точно рассчитывать порции и объем закупок», — говорит она.