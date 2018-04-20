Инициатива ведомства о приведении всех заглушек в единый формат не нашла поддержки

Сотовые операторы продолжают размещать рекламу на заблокированных сайтах. При попытке зайти на запрещённый Роскомнадзором сайт пользователи, кроме сообщения о его недоступности, видят рекламные объявления, сообщают «Ведомости».

Например, при попытке зайти в сети «МегаФона» на сайт «Грани.ру», заблокированного Роскомнадзором в 2014 году, пользователь наравне с сообщением «доступ к информационному ресурсу ограничен» увидит баннер с рекламой сервиса «Видеомир 18+». На этом же ресурсе Tele2 показывает своим абонентам рекламу собственного сервиса «Журналы», а «Билайн» — баннер, при нажатии на который пользователь переадресовывается на рекламу услуги «Красивый номер».

Примерно то же самое происходит при заходе на заблокированный в ноябре 2015 года торрент-сайт rutracker.org. Разница лишь в том, что Tele2 рекламирует там свой видеосервис Tele2 TV или показывает сообщение «Зато музыку слушать не запрещено» — это реклама музыкального сервиса оператора.

Практика размещения рекламы на заблокированных сайтах существует у оператора «Ростелеком» с 2015 года, когда он стал размещать баннеры собственного игрового сервиса на страницах с сообщениями о блокировке запрещенных Роскомнадзором сайтов.

Такие действия операторов совершенно легальны, так как закон не запрещает размещать рекламу на сайтах-заглушках. Осенью 2017 года Роскомнадзор подготовил проект приказа, согласно которому на страницах, сообщающих о блокировке сайтов, нельзя размещать рекламу. В ведомстве предложили привести в единый формат «заглушки» с сообщением о блокировке со ссылкой на федеральный закон. По проекту документа на заглушках запрещается размещать дополнительные данные, в том числе рекламу или информацию о способах обхода блокировок. Однако такая инициатива не была поддержана.