Его возглавила экс-редактор Esquire и The Village



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МаксимаТелеком, эксклюзивный оператор Wi-Fi в московском метрополитене собирает редакцию для собственного городского издания, которое будет открыто на базе информационного портала Wi-Fi.ru. Возглавит редакцию Александра Шевелева, ранее руководившая редакцией The Question и занимавшая редакторские позиции в Esquire и The Village.

На новой должности Александра Шевелева будет отвечать за создание собственной редакции внутри компании и всю последующую операционную деятельность своей команды, включающую реализацию редакционной политики, разработку платформы специальных проектов, составление контентного плана, создания пула авторов и т.д.

«Одна из ключевых задач перед собственной редакцией – сделать портал не только интереснее, но и полезнее», – прокомментировала свое назначение Александра Шевелева. В частности, для достижения поставленной цели, планируется частичный отказ от партнерских материалов и переход на собственный контент, уникальность которого поможет привлечь новую аудиторию, отметила новый главнй редактор портала.

Основное потребление новостей и статей на портале Wi-Fi.ru пока идет из сетей Wi-Fi компании «МаксимаТелеком». Создание собственной редакции должно поспособствовать развитию и потреблению портала во «вне».

До прихода в «МаксимаТелеком» Александра Шевелева возглавляла редакцию The Question. Ранее, в течение нескольких лет, занимав должности редактора в журнале Esquire и шеф-редактора в The Village. Также, Александра Шевелева более четырех лет проработала онлайн-продюсером Русской службы BBC.