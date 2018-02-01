Наиболее популярными товарами во время акции стали электроника и бытовая техника

Продажи интернет-магазинов во время акции «Киберпонедельник», которая в этом году официально проходила в России в течение трех дней, выросли в 16 раз по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс.Деньги».

Количество покупателей выросло в два раза. Среди самых популярных товаров традиционно оказались бытовая техника, электроника и косметика, отмечают аналитики.

За время акции интернет-продажи у «Эльдорадо» выросли на 10%. По сравнению с прошлогодней акцией трафик на сайт увеличился на 35%, средний чек вырос на 10% и составил 9 тыс. рублей. Среди покупателей наибольшим спросом пользовались телевизоры, смартфоны и холодильники.

«М.Видео» также отметил рост трафика онлайн-магазина на 30%. Клиенты в этом году совершили в два раза больше покупок, чем годом ранее. Чаще всего покупали смартфоны, телевизоры, аксессуары (например, наушники) и технику для дома и кухни – пылесосы, блендеры, микроволновки, увлажнители.

«Киберпонедельник» прошел в России с 29 по 31 января, но некоторые ритейлеры продлили акцию. Участие в акции приняли 100 интернет-магазинов и сервисов. Традиционно акция дает старт сезона распродаж в Соединенных Штатах, между Днем благодарения и Рождеством.