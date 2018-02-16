Эксперимент, как и предполагалось ранее, начнется с продажи слабоалкогольных напитков

Онлайн-продажа алкоголя в России может начаться уже в ближайшие месяцы. Эксперимент начнется с продажи вина, пива и слабоалкогольных напитков, сообщает RNS со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«Сегодня это находится на руке Минфина, мы согласовали законопроект, думаю, что очень оптимистично должны завершить эту работу в ближайшие месяцы и в первую очередь это касается продажи вина, слабоалкогольных напитков, потом уже речь будет идти о крепкоалкогольных напитках», – сообщил Мантуров.

Напомним, ранее Минфин представил законопроект, предполагающий, что с 1 января 2018 года могут быть разрешены продажи через интернет пива, сидра, медовухи, российского вина и шампанского только производителями этих напитков и оптовиками.