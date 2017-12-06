Директор по маркетингу онлайн-кинотеатра Okko Анастасия Плотникова анализирует тренды уходящего года



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Идея зарабатывать на продаже кино в онлайне еще 10 лет назад многим виделась как минимум эксцентричной. Повсеместное, практически легитимизованное пиратство и неготовность россиян платить за просмотр в интернете, казалось, не оставляют кинопрокатному бизнесу выбора: только AVOD (бесплатный для зрителя показ контента, спонсируемый рекламодателями) имеет шансы на успех.

2017 год еще не закончился, а уже стал поворотным для бизнеса онлайн-кинотеатров. По данным J’son Partners Consulting, только за первое полугодие он вырос больше, чем на 41% по сравнению с прошлым годом, достигнув 6,77 млрд рублей. Примечательно, что один из главных драйверов роста — платная модель, которая только за первые 6 месяцев 2017 года выросла на 56% в сравнении с общегодовым показателем 2016 года. По данным ТМТ-Консалтинг, в 2016 году доля выручки от платной модели среди всех онлайн-кинотеатров достигла 49%.

Глобальный курс на платный контент определен, рассмотрим подробнее тренды уходящего года и попробуем построить прогноз на ближайшее время.

Привлекательность каталогов

Обычно первым делом фильм появляется в VOD (Video on Demand) только по модели EST – покупка одной единицы контента навсегда (файл закачивается на устройство или в облако). Эта модель заменила собой ушедший в прошлое DVD/Blu-ray — раньше после проката в кинотеатрах именно диски были следующим шагом монетизации фильма.

Потом через какое-то время на него открываются TVOD-права (аренда картины на 48 часов), и в самую последнюю очередь фильм попадает в подписку и рекламную модель. В 2017 году ситуация начала меняться: прокатное окно для попадания новинки в подписной каталог начинает сокращаться. Мы уже видели прецеденты и надеемся, что это станет положительным трендом. Например, фильм «Гоголь. Начало», вышедший в кинопрокат 31 августа 2017 года, уже через 4 недели сразу появился в каталоге по подписке.

Популярность российского контента

Традиционно основные продажи онлайн-кинотеатров, в том числе Okko, составляют голливудские блокбастеры. Постепенное сокращение прокатных окон, особенно для модели EST, делает этот контент привлекательным, а зрители отдают предпочтение домашнему просмотру. Тем не менее в марте 2017 года 60% продаж обеспечили картины российского производства. Конечно, роль сыграли несколько сильных релизов, пришедшихся на начало года: «Притяжение», «Викинг» и «Гуляй, Вася!». Однако и в последующие месяцы спрос на российское кино превышал показатели прошлого года и был стабильным, в то время как в конце лета 2016 был отчетливо виден спад. На фоне изменений потребительских предпочтений мы увеличили инвестиции в это направление: в количественном выражении каталог российского контента Okko вырос на 15%.

Рост парка устройств

Smart TV и мобильные устройства, по данным того же отчета J'Son Partners, остаются (и останутся, видимо), главными драйверами роста продаж контента для всех видов покупок по платной модели. Их сильные стороны по-прежнему — удобство использования и более сложный доступ к пиратским источникам.

По итогам 2017 года, уверена, мы увидим еще один тренд, окрепший в этом году: телевизоры с экранами сверхвысокой четкости (UltraHD) становятся популярнее (мировой прогноз – рост сегмента на 38% по прогнозам Futuresource Consulting), а голливудские студии производят достаточное количество соответствующего контента. Okko на сегодня располагает самым большим в России каталогом 4К-фильмов, и мы видим постоянно растущий спрос на них.

С помощью Smart TV продвинутые пользователи стремятся получить опыт, максимально близкий к опыту просмотра в кинотеатре: высокое качество картинки, объемный звук и тишина вокруг. Ничто не должно мешать полному погружению в происходящее на экране.

Другой паттерн использования – мобильные устройства. Начать смотреть фильм можно всего через пару секунд в любом месте, где есть интернет или без подключения к интернету, в случае если фильм был сохранен на устройстве. Два очень разных пользовательских опыта накладывают сложности на работу отделов разработки продуктов в онлайн-кинотеатрах. Запросы пользователей на технологическое совершенство VOD-сервисов становятся безапелляционными.

Сегментация рынка

Каждый из игроков ищет свою нишу. Одни начинают делать фильмы собственного производства, другие – сотрудничают с телеканалами, стараясь предложить уникальный контент, которого нет у конкурентов.

После 7-8 лет существования российского VOD можно говорить, что рынок постепенно взрослеет, сегментируется.

Модель, по которой решил развиваться Okko, изначально была необычной для рынка: сервис не сотрудничает с рекламодателями и работает исключительно на пользовательских платежах. Наша основная задача – удобство сервиса. Мы делаем все для того, чтобы максимально приблизить домашний опыт смотрения к кинотеатральному.

Внимание со стороны государства

Если в 2016 году законодательные инициативы были направлены в основном на борьбу с пиратством (закрытие торрент-трекеров, блокировка нелегальных ресурсов и их «зеркал» и т.д), то в 2017 государство стало уделять внимание непосредственному регулированию отрасли. Так, 19 апреля во втором чтении был принят так называемый «Закон об онлайн-кинотеатрах», согласно которому видеосервисы, в уставном капитале которых присутствует более 20% зарубежных инвестиций, не имеют права работать в России. Если еще пять лет назад никто не знал, что такое онлайн-кинотеатры, то теперь они выделились в отдельную отрасль и признаются перспективным бизнесом. Существует расхожее мнение о том, что индустрия еще слишком молода, чтобы ее регулировать, и самая лучшая политика по отношению к ней сейчас – не мешать. Пока законодательные инициативы, на наш взгляд, вполне конструктивны. Мы готовы их всесторонне обсуждать и поддерживать.