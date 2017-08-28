Видеосервис стал одним из первых партнеров, который интегрировался в ТВ-приставку МТС

Телекоммуникационный оператор МТС запустил услугу интерактивного телевидения по всей стране и добавил возможность интеграции в собственную ТВ-приставку онлайн и облачных сервисов сторонних разработчиков. Одним из первых партнеров стал видеосервис для русскоязычной аудитории MEGOGO, сообщается в пресс-релизе компаний.

Пользователям телевизионной приставки МТС стал доступен видеоконтент MEGOGO, в частности, фильмы «Табу», «2+1», «Притяжение», «Семейное ограбление», «Механик», «Кухня: последняя битва» и другие.

«Фактически мы создали новое VOD-приложение внутри существующие сервиса, отличающиеся от прочих предложений на рынке максимально понятным интерфейсом и набором продуктов. При создании продукта и его ценообразовании мы формировали пакет исходя из пользовательских предпочтений МТС ТВ и наличия прочих опций в приставке. Так, в наш SVOD вошел только актуальный контент с оптимальным набором полнометражных фильмов, мультфильмов и сериалов», – говорит генеральный директор онлайн-кинотеатра MEGOGO в России Виктор Чеканов.

По словам директора департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ МТС Натальи Братчиковой, интерактивное ТВ создавалось как семейный центр медиа коммуникаций, в котором собран весь медиаконтент от МТС и продукты, созданные партнерами.

«Последнее стало возможным благодаря создания в рамках ТВ-проекта МТС экосистемы разработки приложений, использование которой сторонними компаниями не потребует отвлечения ресурсов вендоров ТВ-платформы. Из крупных российских операторов, МТС, пожалуй, первый целенаправленно шел к созданию такой среды для партнеров», – комментирует Наталья Братчикова.

Услуга интерактивного ТВ МТС предоставляется по платной подписке двух видов – подписной каталог (SVOD) и премиальный контент (TVOD) в HD-качестве.