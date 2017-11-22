Успех Ивана Урганта и шоу «ПрожекторПерисХилтон» попробует повторить женский коллектив

Либо пан, либо пропал – вероятно, такая аргументация точно пояснит новые кадры телеканала. «Первый» переживает непростое время после перехода Андрея Малахова на канал-конкурент, а за рейтинги в прайм-тайме и за долю аудитории последнее время приходится сильно бороться.

Телеведущая, актриса, модель, писательница и певица Ольга Бузова станет ведущей нового ток-шоу на «Первом канале». После своего развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга пользуется крайне высокой популярностью, поэтому у «Первого канала» есть все возможности поднять свои рейтинги.

Информационное ток-шоу под названием «Бабий бунт» будет выходить в эфир ежедневно по будням в 12:15 с 27 ноября. Предполагается, что шоу станет женской альтернативой одного из самых успешных проектов телеканала – «ПрожекторПерисХилтон».

Совместно с Бузовой программу будут вести телеведущие Юлия Барановская и Софико Шеварнадзе, актриса Татьяна Васильева и радиоведущая Елена Абитаева. Девушки вместе будут обсуждать актуальные новости, происходящие в мире, значимые политические события и громкие скандалы в шоу-бизнесе. Особенность проекта в женском взгляде на все происшествия.

Напомним, что ранее на телеканале «Россия 1» выходило аналогичное шоу «Девчата». Проект просуществовал около 4 лёт, но к успеху «ПрожекторПерисХилтон» не приблизился.