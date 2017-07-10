Бренд вновь сделал ставку на абсурдные ролики про любовь матерей к сыновьям



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Procter&Gamble решила возвратить позиционирование бренда Old Spice к историям материнской любви к их сыновьям. Новая кампания от Wieden + Kennedy напоминает нам о посылах 2014 года, когда в рекламных роликах мамы «оплакивали превращение» своих парней в мужчин.

На этот раз, продвигая коллекцию Old Spice под названием Wild Collection, в роликах в гипертрофированной форме высмеиваются взаимоотношения «мама – тинейджер», ведь запах подростка – это головная боль заботливой мамочки.

Первый ролик «Пляж Будз» (Beach Budz) задает тон: две мамаши спокойно прогуливаются вдоль пляжа, рассуждая о том, как прекрасен океан. Как вдруг появляется осьминог за рулем катера, который тащит за собой медведя с бумбоксом на парашюте, где красуется надпись «Будь крутым парнем с Old Spice».

С презрением комментируя увиденное, мамы несмотря на это используют тот же подход: в кадре появляется лозунг «Будь лучшей мамой с Old Spice». К слову, ролик при этом продвигает последний мужской аромат – «Krakengard» (производное от «Кракен»)

В случае с Old Spice P&G отошел от традиционного подхода к рекламе, которая зачастую допускает ряд ошибок в попытках воздействовать одновременно на две целевые аудитории.

По словам Жанин Милетик (Janine Miletic), бренд-директора Old Spice в P&G, в компании понимают: то, что круто для подростков не может нравиться их мамам, и наоборот. Задача была совместить в рекламе стёб над материнской заботой и крутость самого продукта, что позволило продвигать его среди тинейджеров.

«Наша новая кампания бросает вызов всему тому, о чем молодые парни доподлинно знали. Создавая юмористическую альтернативу происходящему, мы объединили продвижение продукта для подростков и пародию на поведение их мам», - прокомментировала она.