Центральным событием слета стала выставка, на которой свою продукцию представили более 40 экспонентов из разных регионов России

16 мая 2018 года в Доме Правительства Московской области в Красногорске впервые прошел «Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт».

«Фонд „Наше будущее“ проводит Слеты социальных предпринимателей уже шесть лет, но впервые мы проводим слет, который ориентирован на предпринимателей, специализирующихся на производстве товаров. Мы видим необходимость в проведении таких слетов для помощи социальным предпринимателям, ведь многие из них только начинают свой путь. Спасибо Московской области, что предоставила нам такую площадку, где социальные предприниматели смогли представить широкой публике свои товары. Мы расцениваем это как добрый знак, говорящий о том, что государство поддерживает и понимает важность той работы, которую делают социальные предприниматели», — рассказала на открытии слета директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

В свою очередь, как отметил заместитель председателя Правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, социальный бизнес — это приоритетное направление для Московской области.

«В первую очередь социальное предпринимательство — это те виды бизнеса, которые крайне востребованы в нашей среде, при этом они являются низкомаржинальными, реализация и развитие подобного рода бизнес-проектов сопряжена со многими трудностями, не известными другим видам бизнеса. Для того чтобы социальное предпринимательство было успешным, должно сойтись достаточно много условий в сфере привлечения финансовых ресурсов и нахождения соответствующих технологических решений и возможности реализовать это в конкретной локации в конкретном месте. По всем этим направлениям Московская область проводила последовательную работу, которая в настоящий момент, по нашему мнению, привела нас к неплохим результатам. Но особенно приятно, что Фонд „Наше будущее“ и коллеги из федеральных органов власти, Законодательного собрания выбрали Подмосковье в этом году площадкой для проведения подобного рода слета», — прокомментировал Буцаев.

«Все, что связано с социальными предпринимателями, вызывает у меня чувство глубочайшего уважения, потому что люди, руководствуясь движением своей души, делают для других, — сказала на открытии заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова. — Социальным предпринимателем можно называть не только предпринимателя, но и сообщество, и некоммерческую общественную организацию, которая, пользуясь бизнес-методами и получая доход, основную часть его вкладывает в решение какой-либо социальной проблемы. Те люди, которые дают возможность хорошо зарабатывать и жить не только себе, заслуживают глубочайшего уважения и искренней признательности».

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Кроме того, на открытии выступили руководитель группы «Социальные инициативы» Агентства стратегических инициатив Елена Николаева, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, руководитель ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин, директор Фонда поддержки социальных проектов Евгения Шохина, заместитель председателя комитета Государственной думы Рафаэль Марданшин, а также направила приветственное слово заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

На площадке слета также состоялось подписание соглашения между Фондом «Наше будущее» и общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание». Как отметила председатель координационного совета организации Любовь Духанина, суть соглашения заключается в «совместном распространении знаний в области социального предпринимательства».

Центральным событием слета стала выставка социальных предпринимателей, на которой свою продукцию представили более 40 экспонентов из разных регионов России. Продукция — самая разнообразная, от сувениров до медицинских изделий. Например, в инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца» из Пензы работают семь человек с инвалидностью, которые производят кружки, тарелки и другую утварь из глины.

Другой проект, Пряничная артель Суворовых, производит расписные и печатные пряники в Городце (Нижний Новгород). Одна из социальных составляющих проекта заключается в том, что начинки для пряников (например, из малины и черники) закупаются у местных производителей, таким образом, поддерживаются и развиваются местные производства.

На площадке слета также были представлены продукты социальных предпринимателей, которые выполняют важную государственную функцию по импортозамещению. Среди них продукция сыроварни «Альдини», которая производит в Подмосковье итальянские сыры «Горгонзола» на отечественном оборудовании. На подготовку запуска производства ушло два года, основатели ездили учиться изготавливать такие сыры в Италию.

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Также в этот день на площадке мероприятия прошли «Бизнес-треки», на которых эксперты поделились информацией о том, как продавать в офлайне и интернете, добиваться лояльности клиентов и получать поддержку со стороны государственных структур.

Информационными партнерами мероприятия выступали: Sostav.ru, «Стратегия», «Время Инноваций», «Босс», «Микрофинанс +», «Микрофинансирование в России», Российский микрофинансовый центр, «Банковское обозрение» (Bosfera.ru), ТВ «Pro Бизнес», Агентство социальной информации, радио «Медиаметрикс», ТВ «360° Подмосковье», информационный портал «Подмосковье сегодня», информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство», Newsland, «Бизнес & Общество», «Национальный банковский журнал», «Накануне.ru», Союз Молодых Предпринимателей.