В год своего 70-летия страховщик провел масштабный выставочный проект в 8 городах России, где можно было увидеть произведения российских художников XX века

Вряд ли в нашей стране, кто-то не слышал об «Ингосстрахе». Компания входит в топ-десять российских страховщиков, надежно защищая здоровье и имущественные интересы своих клиентов.

В 2017 году Ингосстраху исполнилось 70 лет. Юбилейный год прошел под слоганом «Страхование в седьмом поколении». В партнерстве с Третьяковской галереей и Институтом русского реалистического искусства «Ингосстрах» организовал уникальный выставочный проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений», который стартовал в июле 2017г. в Калининграде и завершился в январе 2018г. экспозицией во Владивостоке. Знаменитые полотна мэтров русской живописи на выставках, мультимедийных спектаклях и гала-вечерах увидели более 100 тысяч посетителей по всей стране.

На всем протяжении своего существования «Ингосстрах» поддерживает культуру и искусство. Идея проекта витала в воздухе, но ухватить ее суть, сформулировать, оказалось задачей не из легких. Свое (иногда очень своеобразное) виденье предлагали многие креативные агентства. Об этом был снят ироничный ролик:

Окна в Россию

Совместно с партнерами «Ингосстрах» организовал в разных городах страны выставки произведений российских художников XX века. Подарил посетителям возможность прикоснуться к прекрасному, «открыть» свое окно в Россию, на примере бессмертных полотен проследить, как на протяжении последних двух столетий развивалась наша культура, какое отражение в ней нашла история страны.



В Калининграде, Нижнем Новгороде, Красноярске выставка проходила в классическом формате. Жители этих городов увидели картины, которые редко покидают пределы столицы: работы Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Сергея Герасимова, Алексея Грицая, Виктора Попкова и других художников. В Екатеринбурге выставку сопровождал мультимедийный показ.

В Сочи в рамках экспозиции был показан мультимедиа-спектакль. Захватывающий сценарий, музыка, филигранно дополняющая визуальный ряд по мотивам шедевров Третьяковской галереи и Института русского реалистического искусства, просто покорили зрителей.

В Москве и Санкт-Петербурге (в Концертном зале им.Чайковского и в Михайловском театре) мультимедийные спектакли прошли в сопровождении симфонических оркестров.



Всего в экспозиции вошло более 120 произведений живописи и графики из коллекций Третьяковской галереи и ИРРИ.



Одним из важных итогов проекта стало его включение в шорт-лист номинантов VI Ежегодной премии The Art Newspaper Russia за самые значимые события в области искусства. Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей в номинациях «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад» состоится 28 февраля 2018 года в Большом Манеже в Москве.

Проект «Окна в Россию» тронул сердца миллионов россиян, сделав наследие нашей культуры доступным для рядового зрителя.

Новый формат для юбилея

Почему «Ингосстрах» выбрал именно такой формат празднования своего юбилея? Очевидно, что гармоничное развитие, движение вперед невозможно без уважения к собственному наследию. Русская живопись XX века многослойна, она тонко отражает все сложности истории страны. Экспонаты выставки позволили окунуться во времена дворянства, прочувствовать пыл революции, ужас войны, оцепенение периода железного занавеса, робкий выдох хрущевской оттепели и поиски смысла жизни в перестройку...

Неудивительно, что выставки пользовались такой популярностью. За полгода их посетили более 100 тысяч человек. Лидером в этом отношении стал Владивосток – в музей пришло более 26 тысяч человек, на втором месте – Нижний Новгород, здесь посещаемость составила более 21 тыс. чел. Не меньший интерес вызвали прошедшие в рамках проекта лекции, мастер-классы, экскурсии: их участниками стали более 12 тысяч человек (по популярности снова лидировали мероприятия во Владивостоке и Нижнем Новгороде (5,2 и 3,5 тысячи человек). Люди не просто интересовались экспонатами, выставки всколыхнули огромную волну интереса к истории нашей страны.

В течение всего проекта бесценные произведения искусства находились под защитой одного из самых надежных страховщиков России. Картины, предоставленные Третьяковской галереей и Институтом реалистического искусства, были застрахованы в «Ингосстрахе» по полному пакету рисков от любых повреждений.



В ближайшее время на сайте ingos.ru будет опубликован почти 400-страничный каталог выставки. Тем самым мы сделаем искусство XX века еще более доступным для самой широкой аудитории.