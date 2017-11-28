На официальном постере мундиаля изображен советский вратарь Лев Яшин

ФИФА презентовала официальный плакат Чемпионата мира по футболу в России 2018 года. В представлении приняли участие глава Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко и вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

В своей работе дизайнер Игорь Гурович вдохновлялся творчеством русского конструктивизма конца 1920-х годов: плакатами таких мастеров, как Дзига Вертов или братьев Стенберги. Характерные элементы этого стиля – лучи, отходящие от мяча, – символизируют энергию турнира, а зеленый шар отсылает к цвету полей 12 футбольных стадионов в 11 городах-организаторах, которые примут 64 матча турнира. Его кульминацией станет финальный матч 15 июля 2018 года на «Стадионе Лужники», победитель которого на глазах всего мира поднимет над головой Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

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Автор плаката объяснил такой спорный выбор советской тематики для официального постера мундиаля.

«Стилистика советского постконструкивистского плаката 1920-1930-х годов, её уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всём мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов. Этот язык, безусловно, воспринимается во всём мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным», – рассказывает Игорь Гурович.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура отметила, что официальный Плакат ЧМ-2018 является настоящим отражением художественного и футбольного наследия России. А Виталий Мутко выразил уверенность в симпатии болельщиков к этому плакату.