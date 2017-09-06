Банк развернул грандиозный проект, съемки которого заняли 16 дней



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В последнее время российские банки всё больше удивляют широкую общественность креативным подходом к своим новым промокампаниям. Тинькофф Банк развернул грандиозный проект, съемки которого заняли 16 дней, а весь производственный процесс в целом – полтора месяца.

В поисках наиболее эффектных локаций съемочная группа объехала всю Россию. Экспедиция пролегала по маршруту Калининград – Камчатка с остановками в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Коми и на Байкале.

Новый ролик «Страна и Солнце» демонстрирует зрителю масштабность работы онлайн-банка, офисом которого является вся Россия, а рабочий день длится одиннадцать часовых поясов. На видео запечатлены живописные панорамы разных уголков России. Виды России дополняются каскадерскими трюками, для которых потребовались снегоход, вертолет, корабли, поезда и даже разводной питерский мост.

Клиент:

Медиа Директор Тинькофф Банк – Михаил Горбунцов

Состав творческой группы:

Режиссер – Михаил Локшин

Оператор – Игорь Гринякин

Сценарий - Олег Компасов

Продюсер – Мария Якушина (Park Production)