Соцсеть проводит совместную акцию с «ООН-женщины» в поддержку глобальной кампании против гендерного насилия

«Одноклассники» совместно со структурой «ООН-женщины» на один день запустят анонимные стримы OK Live в поддержку глобальной кампании против гендерного насилия. Любой желающий может анонимно рассказать свою историю и получить поддержку других пользователей соцсети.

Пользователь OK Live с помощью хэштега #япротивнасилия сможет создать анонимный стрим, который будет автоматически привязан к специально созданному профилю в ОК. К прямой трансляции будет применен фильтр, который скроет автора стрима и изменит его голос.

Кроме того, в рамках проекта «Одноклассники» организуют круглый стол и видеочат с участием редакторов крупных СМИ и экспертов, которые обсудят проблему гендерного насилия.

«Каждый человек вне зависимости от признаков, формирующих его идентичность, имеет право на жизнь, которой не угрожает насилие. Международное движение #MeToo вскрыло отвратительный облик насилия и масштаб распространения этой проблемы. Эта виртуальная инициатива свидетельствует о том, как важно объединить наши голоса против насилия. Миллионы участников кампании – это лишь один показатель того, сколько историй никогда бы не было рассказано, не начни мы этот непростой разговор. Мы выражаем надежду, что наше сотрудничество с ОК поддержит набирающее силу движение и мотивирует людей внести свой вклад в борьбу с насилием в отношении женщин и девушек», – сказала Алия Эль-Ясир, заместитель регионального директора «ООН-Женщины» по странам Европы и Центральной Азии, и.о. главы офиса и и.о. представителя в Турции.

Акция #япротивнасилия станет первым опытом партнерства российской социальной сети с региональным офисом ООН в Европе и Центральной Азии.