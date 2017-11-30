Благодаря сервису «Киноход» внутри соцсети можно покупать билеты в кинотеатры по всей России

«Одноклассники» совместно с сервисом «Киноход» запустили приложение, с помощью которого пользователи могут покупать билеты в кино по всей России внутри социальной сети.

Сервис создан на платформе приложений для групп и опубликован на странице «Кинохода» в соцсети. Приложение позволяет выбрать город, кинотеатр и фильм, посмотреть расписание и оплатить выбранные билеты банковской картой. Кроме того, в некоторых кинотеатрах пользователям доступны для покупки товары из кинобара: попкорн, закуски, напитки. Забрать их можно в кассе кинотеатра прямо перед сеансом.

С помощью настроек можно менять порядок элементов на стартовом экране приложения. Например, пользователи могут выбрать сеансы одного кинотеатра или определенного фильма, дату и подходящий формат: 2D, 3D, Dolby Atmos или IMAX. Форматы сеансов можно комбинировать — например, чтобы найти сеансы IMAX и 3D. На вкладке «Скоро» показаны фильмы, которые в ближайшие дни выйдут в российский прокат, и дата их премьеры.

«Киноход» позволяет приобрести билеты в более чем 300 кинотеатров 94 городов России. Воспользоваться им можно с любого устройства: на десктопной и в мобильной версиях «Одноклассников», а также в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.