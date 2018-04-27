ОК стала первой соцсетью в России, открывшей на своей платформе полноценный онлайн-магазин

«Одноклассники» запустили онлайн-магазин товаров из Китая, в котором пользователи могут выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте, сообщили в пресс-службе соцсети.

Отличительной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента: блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары. Покупателям это поможет лучше рассмотреть и оценить товары, они также смогут делиться информацией о товарах с друзьями в соцсети и рекомендовать их своим близким.

Кроме того, владельцы групп также получат возможность с помощью базы товаров создавать каталоги для своих сообществ, получая доход от продаж по схеме revenue share. Например, администратор группы детских товаров сможет создать для своего сообщества отдельную витрину с подходящими тематике группы вещами и зарабатывать на их продаже.

Все покупки пользователей полностью защищены. Оплата совершается привязанной к аккаунту в ОК банковской картой, при этом социальная сеть возвращает деньги, если товар не пришел или его качество не понравилось покупателю. Доставка бесплатна по всей России и осуществляется по почте. При этом в течение трех часов после заказа покупатель может его отменить. Интернет-магазин интегрирован с круглосуточной службой поддержки ОК, которая помогает решать вопросы, связанные с покупкой, возвратом, доставкой, качеством товара.

«С запуском собственного интернет-магазина мы развиваем направление электронной коммерции и делаем следующий шаг в формате „смешанной реальности“: пользователи получают услуги и реальный доход с использованием только онлайн-сервисов. Впервые в соцсети доступен полный цикл покупки: от выбора товара до размещения заказа и оплаты. Магазин будет полноценно интегрирован в нашу социальную платформу. Помимо покупки товаров, пользователи получат новые типы контента и поводы для коммуникации: смогут смотреть обзоры и сами создавать их, делиться отзывами о товарах, создавать собственные витрины и получать доход от продаж», — сообщил Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники».

Для ОК открытие маркетплейса стало продолжением развития сервисов: в соцсети уже можно купить билеты в кино и на концерты, пополнять счет мобильного телефона и транспортной карты. Интернет-магазин интегрирован с онлайн-сервисами соцсети и работает в формате flash sales. В ближайшее время в магазине заработают персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей.

Ранее Mail.Ru Group, которой принадлежит соцсеть «Одноклассники», представила собственный маркетплейс Pandao, который предлагает российским покупателям китайские товары напрямую от поставщиков.