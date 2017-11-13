Новый формат уже протестировали «Тинькофф Банк», OKKO и жилой комплекс «Зиларт»



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Соцсеть «Одноклассники» внедрила конструктор Canvas в группах с аудиторией не менее 50 000 подписчиков, с помощью которого рекламодатели смогут создавать мобильную рекламу полноэкранного формата с различными элементами. Это новый тип промо-поста в мобильной ленте, сообщают в компании.

Новый формат будет интересен разным типам рекламодателей. Для крупных брендов это возможность в одном рекламном объявлении показать несколько продуктов и увеличить качество контакта с аудиторией с помощью интерактивных форматов внутри соцсети. Для малого бизнеса страница Canvas может стать заменой мобильной версии сайта, с которой клиенты смогут сразу позвонить или связаться с компанией в личных сообщениях.

Механизм работы конструктора следующий: при нажатии на пост пользователь попадает на полноэкранную страницу с контентом. Туда рекламодатель может добавить видео с автозапуском, панорамные фото с функцией гироскопа, слайдер с изображениями и «активные кнопки» для перехода на сайт, звонка или установки приложения.

Рекламу, созданную с помощью конструктора, уже протестировали «Тинькофф Банк», онлайн-кинотеатр OKKO и жилой комплекс «Зиларт».

Семен Боярский, директор по развитию стратегических продуктов Одноклассников: «В 2016 году мобильная аудитория ОК выросла на 17% и продолжает расти. Для работы с этой аудиторией мы запускаем отдельные рекламные форматы. Canvas позволяет не просто размещать полноэкранную рекламу, но и использовать разные функции смартфона: например, элементы с привязкой к гироскопу создают 3D-эффект и лучше вовлекают пользователей. Запуск будет интересен крупным брендам и performance-рекламодателям. Canvas дает большой мобильный охват, страницы адаптируются под любые размеры экранов и легко загружаются даже при слабом интернет-соединении. Так что малый и средний бизнес может заменить традиционные лендинги на страницы Canvas и получать с его помощью лучшую конверсию».

Ольга Липовских, менеджер по таргетированной рекламе «Тинькофф Банк»: «Формат Canvas позволил нам увеличить CTR в 3 раза по сравнению с нашими стандартными кампаниями. CPC снизился в 2 раза по сравнению с мультиформатным размещением за тот же период. Кроме того, мы смогли вовлечь пользователей: по нашим данным, около 30% людей, досмотревших страницу до конца, перешли на сайт и оставили заявку. Ну и, конечно, количество фидбэка — «классов» и перепостов — значительно превысило стандартные рекламные форматы».