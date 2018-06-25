...или куда пойти работать этим летом

Добро пожаловать в нашу новую рубрику по поиску горячих вакансий. Сегодня перед вами 25 предложений от ведущих digital, event и других агентств, топовых селлеров и крупнейших компаний. На данный момент рынок остро нуждается в менеджерах самых разных направлений, толковых руководителях, умелых дизайнерах, прокачанных стратегах, креативных копирайтерах и правильных PR-специалистах.

Листайте вниз, раскрывайте вакансии и внимательно читайте. Возможно, вы узнаете себя и получите хорошее место!

Старший менеджер проектов в SMM от 70 000 до 100 000 Affect SMM-отдел в Affect состоит более, чем из 20 человек: свой продакшн и несколько клиентских групп. В группу, работающую над проектом одного из ключевых клиентов агентства, нужен очень сильный менеджер проектов, который любит много и продуктивно работать, не теряя эффективности в высоком темпе. Портрет кандидата: сильный менеджер;

динамичный, но структурный человек, способный быстро переключаться между большим количеством задач и не упускать мелочей;

фанат высокоинтенсивной работы всегда на максимальных оборотах. Обязанности: ведение одного из ключевых клиентов агентства;

координация работы проектной команды;

коммуникация с клиентом. Требования: опыт не менее 2-х лет работы в SMM;

опыт составления SMM-стратегий;

опыт ведения крупных клиентов самостоятельно;

опыт работы в сетевом агентстве или крупном независимом SMM-агентстве;

опыт разработки контент-планов;

подготовка презентаций и отчетов;

знание всех KPI's и методов их достижения в SMM;

опыт работы с подрядчиками. Условия: график работы 5/2 с 11 утра до 19-30 вечера (но мы можем под вас подстроиться в разумных пределах);

работа в модном месте (центр дизайна Artplay);

25 человек в отделе: по сути, маленькое СММ-агентство внутри Affect;

заработная плата по результатам собеседования;

перспектива роста. Affect — одно из лучших в России digital-агентств (6-е место по версии Tagline). Сегодня в нем трудится почти 100 человек, примерно 25 из них — это SMM-отдел. В SMM свой продакшен внутри: арт-директоры, дизайнеры, контент-директор, копирайтеры и, конечно, лучшие СМ-менеджеры. Откликайтесь сюда: zina.zolina@affect.ru.

Менеджер по продажам от 50 000 до 90 000 PICONSULT Отличный старт карьеры в ИТ для тех, кто задумал быстрый рост от джуниора до профи международного Digital. Для работы с российскими и европейскими компаниями требуется менеджер по продажам CPA. Обязанности: поиск и привлечение новых клиентов - зарубежных и российских;

проведение встреч (презентаций), заключение договоров на русском и иностранном языках;

участие в профессиональных конференциях в России и за рубежом. Требования: обязательно уверенное владение английским языком в переписке и общении, знание дополнительного языка как преимущество. Хорошо, если есть: понимание интернет-индустрии и онлайн-маркетинга. Условия: ежемесячные бонусы и премии (средний доход на данной позиции зависит от старта 50.000 - 90000 рублей);

хорошая возможность профессионального и финансового роста;

работа в динамичной и быстрорастущей компании;

дружный, молодой и профессиональный коллектив;

график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;

удобное месторасположение офиса в 5 минут ходьбы от м. Нахимовский проспект;

официальное трудоустройство;

чай, кофе, печенье, XBox и настольный теннис. С пометкой о вакансии писать на og@lt.digital.

Менеджер по продажам от 60 000 Crocus-TV В медийное подразделение Crocus TV приглашается менеджер по продажам с опытом работы 1−3 года на полный день. Обязанности: поиск потенциальных клиентов, ведение клиентской базы;

продажа эфирного времени на канале;

коммерческие переговоры с клиентами;

согласование и утверждение заказов;

документооборот;

контроль оплаты счетов. Требования: высшее образование;

опыт подготовки и проведения презентаций;

опыт реализации эфирного времени и рекламных площадей;

знание основ маркетинга и особенностей рынка;

разговорный английский язык как плюс;

ответственность, хорошие коммуникативные навыки;

самостоятельность, умение работать в команде. Условия: работа в одной из ведущих и крупнейших девелоперских компаний;

график работы: 5/2;

заработная плата - на испытательный срок 45 000 рублей gross + %, с продаж после испытательного срока 68 900 рублей gross + % с продаж;

офис у м. Мякинино (1 мин. пешком от метро) или наземный транспорт от м. Тушинская. Работа в команде Crocus TV – это возможность реализовать свои идеи, получить бесценный опыт и расти вместе с компанией. Пишите на k.kupriyanova@crocus-tv.com.

Аналитик отдела развития продаж от 50 000 до 70 000 Roden Media Задачи и требования: подготовка отчетности по итогам прошедших рекламных кампаний;

монетизация сайтов с помощью систем: РСЯ, AdX, других партнерских сетей;

знание Adfox/AdRiver, TNS, Google Analytics, Яндекс Метрики, LiveInternet;

владения технологиями: Рекламная сеть Яндекса, Google Adx. Условия: оформление по ТК РФ;

заработная плата от 50 000 до 70 000рублей;

рабочий день с 10:00 до 19:00 часов;

ДМС. Откликнуться можно на hr@roden-media.ru.

Бренд-менеджер по договоренности Coca-Cola Молодежному бренду – лидеру в своем сегменте – требуется бренд-менеджер. Бренд локальный, есть где развернуть профессиональный амбиции: предполагает все виды коммуникации (ATL, BTL, PR, digital, TV, experiential marketing), NPD, разработку и внедрение долгосрочной стратегии роста бренда. Experience: 3-4 years of brand management preferably in international FMCG

Experience and knowledge of portfolio management and brand building

Experience of developing and launching new products

Experience of leading cross functional projects

Experience in developing creative campaigns across key touch points (digital, TV, experiential marketing) Skills: Proactively seeks information of consumer needs and market opportunities, applies both disciplines to drive innovation agenda

Ability to analyze facts and conceptual information. Identifies opportunities and barriers, make well-considered decisions to transform them into compelling business cases

Strong communication and influential skills. Ability to align all initiatives among the main stake holders

Strong leadership skills

Strong skills of managing cross-functional projects

Proficient English

Resilient and ready for complexity

Positive mindset Responsibilities: Independent brand manager, who will develop and implement long term brand growth strategies, targeting Millennials, to build equity of Pulpy Brand (love and value) and deliver business results (revenue, profit and market share).

Develops Brand development strategy for upcoming year, aligns it with the key stakeholders: Identifies growth opportunities, across consumers, categories, customers and channels Creates right brand portfolio to achieve sustainable advantage and differentiation Drives and delivers innovation agenda Develops and leads execution of activities within the annual marketing campaigns

Involves cross functions, incl CCH partner, to ensure system commitment to achieve targeted results

Regularly tracks brand and business KBIs, suggests corrective actions when relevant

Creates brand’s budget and controls the effectiveness of its using

Creates Brand guidelines and ensures their implementation across all communication elements – ATL, BTL, PR Резюме и вопросы можно направлять на Svetlana.hinevich@cchellenic.com.

Менеджер по работе с персоналом по договоренности BBDO Group В группе компаний BBDO открыта вакансия «Менеджер по работе с персоналом». Потенциально это может быть менеджер по работе с клиентами или по стратегическому планированию. Также рассматриваются специалисты с профильным опытом, но из индустрии, близкой к рекламной. Обязанности: подбор персонала различного уровня для агентств группы (направление: креатив);

международный рекрутмент;

адаптация новых сотрудников, отслеживание прохождения испытательного срока;

оценка персонала (evaluation);

участие в проектах агентства и HR отдела в зависимости от плана работы и текущих задач. Требования: опыт работы в рекламном агентстве в качестве эккаунта, стратега/ менеджера по работе с персоналом в рекламной или смежной индустрии от 3 лет;

основное требование: понимание качества креативных работ, умение оценить портфолиокреативную идеютворческий потенциал человека;

знание английского языка на уровне не ниже Upper-Intermediate. Условия: рабочее время - 10.00-18.45;

заработная плата обсуждается по итогам интервью;

оформление согласно ТК РФ, соц. пакет (медицинская страховка);

место расположения офиса компании - район м. Павелецкая / м. Пролетарская – на территории комфортного БЦ «Новоспасский»;

возможности профессионального и карьерного роста;

прекрасный коллектив. Резюме можно отправить на AAlekhina@bbdo.ru.

Менеджер по развитию бизнеса по договоренности BBDO Group В группе компаний BBDO открыта вакансия - Business Development manager/Менеджер по развитию бизнеса. Обязанности: презентации агентства и группы компаний новым клиентам;

участие в подготовке тендерный предложений;

постановка задач перед командой, вовлеченной в тендер и/или переговоры с клиентом;

выстраивание отношений с перспективными клиентами;

организация встреч по новому бизнесу как внутренних (prospects meetings и т.д.), так и внешних с клиентами;

ведение документооборота (отчетность перед сетью и финансами, статус репорты, ввод проектов в систему, подготовка тендерных соглашений и т.д.). Требования: опыт работы в РА;

желателен опыт самостоятельного ведения TTL-проектов;

понимание позиционирования бренда;

отличное знание английского языка;

опыт работы с тендерами. Условия: рабочее время - 10.00-18.45;

заработная плата обсуждается по итогам интервью;

оформление согласно ТК РФ, соц. пакет (медицинская страховка);

место расположения офиса компании - район м. Павелецкая / м. Пролетарская – на территории комфортного БЦ «Новоспасский»;

возможности профессионального и карьерного роста;

прекрасный коллектив. Резюме можно отправить на alegorova@bbdo.ru.

Руководитель службы привлечения и удержания пользователей по договоренности Яндекс.Дзен Аудитория Дзена уже превышает 11 млн человек в день, но сервис продолжает бурно расти. Для нас важно расти не только быстро, но и эффективно — и не терять тех, кто уже пришел к нам. В связи с этим мы ищем руководителя службы привлечения и удержания пользователей. Мы ждем, что вы сможете построить систему, процессы и команду и будете играть значимую роль в развитии продукта. Вам предстоит: разработка и реализация стратегии продвижения мобильных ресурсов Дзена;

разработка и реализация CRM-стратегии для читателей и авторов Дзена;

тесная работа с продуктовой командой, разработка и тестирование гипотез роста;

построение работы службы, включая наем ключевых специалистов, создание инфраструктуры и налаживание процессов. Портрет кандидата: имеете не менее пяти лет опыта работы в перформанс-маркетинге и управляли командой из трех человек и больше;

разбираетесь в ключевых инструментах перформанс-маркетинга и имеете опыт работы «руками» как минимум в продвижении мобильных приложений;

умеете выявлять и устранять мобильный фрод;

знаете инструменты десктопной и мобильной аналитики, понимаете и можете объяснить такие термины, как окно атрибуции, мультиканальная атрибуция, rolling retention;

работали с CRM или по меньшей мере знаете, как выделять сегменты, настраивать триггерные цепочки, выбирать CRM-системы и оценивать эффективность работы направления;

знаете такие понятия бренд-стратегии, как: инсайт, позиционирование бренда или RTB — и умеете ими оперировать;

можете обобщать, упрощать и углубляться в суть;

получаете огромное удовольствие от работы с цифрами;

умеете общаться с людьми, способны мотивировать их на подвиги, и дисциплинировать в рамках ведения проектов. Почта для вашего резюме: kuzkokova@yandex-team.ru.

Старший аналитик маркетинга по договоренности Яндекс.Дзен Вам предстоит: наладить инфраструктуру и процессы, требуемые для осуществления любых аналитических задач, связанных с ростом и удержанием пользователей;

осуществлять поддержку экспериментов с продуктом, креативами, медийными форматами и любыми другими инструментами удержания пользователей и роста;

повышать эффективность перформанс- и медийных инструментов;

решать сложные дискретные задачи по кластеризации или сегментированию пользователей, построению ивентов оптимизации, прогнозированию и др.;

построить и развивать структуру отчетности для менеджеров. Портрет кандидата: имеете опыт работы аналитиком в отделе маркетинга или продукта от трех лет;

полностью автономны, способны самостоятельно идентифицировать возможности для роста, разработать и внедрить решения;

знаете SQL и использовали в своей работе хотя бы один язык программирования;

хорошо знаете математику, владеете основами статистики и применяете все это на практике;

можете быстро разобраться в задаче, сформулировать ее и объяснить смысл;

умеете аргументированно и доступно отстаивать собственную точку зрения и слышать чужие;

готовы в ближайшей перспективе взять на себя лидерскую роль и строить команду. Почта для вашего резюме: kuzkokova@yandex-team.ru.

Менеджер по продажам рекламы (digital) от 50 000 до 150 000 Roden Media Задачи: искать и консультировать клиентов по вопросам размещения рекламы;

проводить встречи с потенциальными клиентами и готовить коммерческие предложения; Требования: опыт активных продаж (холодные звонки);

стремление учиться и развиваться в продажах;

рассматриваются кандидаты без опыта работы в digital. Условия: оклад от 50 000руб до 150 000 рублей;

обучение;

ДМС;

дружная команда. Отклинуться можно на hr@roden-media.ru.

Руководитель по работе с рекламными агентствами по договоренности Roden Media Оклад обсуждается при встрече (очень хороший fix) Мы рассматриваем кандидатов только из сферы медиа (издательства, радио, digital). Требования: хорошие знания рекламных агентств;

опыт продаж интернет-рекламы;

знания digital-рынка;

наличие собственной клиентской и агентской базы клиентов. Условия: оклад обсуждаетсяпри встрече (очень хороший fix);

ДМС;

дружная команда. Отклинуться можно на hr@roden-media.ru.

Менеджер по работе с клиентами по BTL-активностям по договоренности BrandNew Любящим классику BTL и готовым в перспективе совместить это с digital предлагают рассмотреть вакансию Account Manager по BTL-активностям. Сразу стоит отметить, что с промоперсоналом работать напрямую не придется, для этого у компании есть партнеры-подрядчики. Обязанности: ведение клиентов и проектов (promo: сэмплинг, ПЗП (GWP), дегустации, ncp);

взаимодействие с клиентами, консультирование по возникающим вопросам;

тесное сотрудничество с внутренними отделами (продакшн, креатив, стратеги, финансисты и др);

взаимодействие с подрядчиками (полевые агентства, партнеры);

составление, ведение, согласование с клиентами таймингов и их соблюдение;

бюджетирование, составление и защита смет;

презентация и защита предложений клиентам;

ведение внутренней и внешней отчетности по проекту;

ведение документооборота по проектам во внутренней системе агентства. Требования: опыт работы в крупном рекламном агентстве на аналогичной позиции от 1,5 лет;

опыт ведения крупных BTL-проектов, включая регионы;

знание и применение в опыте основных BTL-механик, в приоритете опыт с ncp (национальные промо с применением кодов, разработкой промо сайтов);

опыт написания и проведения презентаций;

готовность к ведению нескольких проектов параллельно в ускоренном темпе;

готовность задержаться на работе для завершения поставленных задач и достижения отличного результата;

многозадачность, стрессоустойчивость, доброжелательность;

английский язык приветствуется. Условия: дружный молодой коллектив;

работа с крупными известными брендами;

перспективы карьерного роста. Если это про вас, вашего письма ждут по адресу cv@progressiongroup.ru с указанием кода вакансии «AM_BTL_S».

Менеджер по продажам в направлении «мобильная реклама» по договоренности Gameloft Компания Gameloft – ведущий мировой разработчик мобильных игр – открывает вакансию "Менеджер по продажам", направление – мобильная реклама. Ваша будущая задача – развитие нашей сети продаж мобильной рекламы, которой пользуются бренды с мировым именем. Задачи: поиск новых клиентов и развитие текущей сети клиентов на вверенной вам территории;

построение прочных отношений с партнерами и обеспечение их необходимыми стратегическими рекомендациями;

создание и последующее сопровождение проведенных кампаний в сотрудничестве с внутренними командами;

анализ и оптимизация эффективности проведенных кампаний;

участие в развитии списка предлагаемых услуг;

активная работа по оптимизации и развитию текущих предложений с целью повышения продаж. Портрет кандидата: английский язык уровня Upper Intermediate или Advanced (Вы должны быть в состоянии вести разговоры письменно и устно с англоговорящими коллегами);

опыт работы в сфере медиа продаж от 2 лет, желательно в цифровом/мобильном поле;

прирожденный продавец, готовый взять на себя решение задачи по самостоятельному развитию портфолио клиентов и повышению уровня качества продуктов;

обширная база контактов агентств;

активность и стремление к выполнению поставленной задачи; способность к самостоятельной работе;

коммуникабельность и навыки проведения презентаций;

понимание специфики мобильных платформ, видеоигр. Условия: полная занятость, полный день;

работа в крупнейшей компании по разработке мобильных игр в мире;

оформление в соответствии с ТК;

работа в небольшом молодом дружном коллективе в офисе в Сити:

добровольное страхование здоровья;

компенсация мобильной связи, уроки английского;

печеньки :) Почта для вашего резюме: recruit-ru@gameloft.com.

Стратег и старший стратег по договоренности Affect В Affect креативные пары состоят из копирайтера и стратега, которого и ищут в одну из креативных групп. Клиенты: много лавмарк-брендов из даркмаркета, банки, детские игрушки — обещают, что скучать не придётся. Нужен прокачанный стратег, который поможет ещё лучше анализировать контексты и попадать в цели максимально чётко. Требования и навыки: опыт работы стратегом в рекламном агентстве от года;

портфолио (digital/branding/btl/event);

концептуальное и стратегическое мышление, способность логически обосновать решение;

умение и любовь работать с данными, аналитическое мышление;

навыки подготовки и оформления простых и красивых презентаций;

грамотные русский и английский (upper intermediate) языки;

опыт работы с крупными брендами;

наличие базовых знаний о маркетинге;

знание современных инструментов и трендов digital-индустрии. Задачи: участие в работе над брифом в составе проектной группы или самостоятельно;

исследования рынка и поиск потребительских инсайтов;

анализ трендов и данных по кампаниям, участие в разработке digital-механик;

подготовка стратегической части тендерных предложений, написание презентаций;

презентация предложений вместе с командой. Условия: яркая команда, насыщенная агентская жизнь и фестивали, большие и нестандартные проекты;

возможность карьерного и профессионального роста;

кайфовый офис на территории Artplay. Ваше портфолио ждут на zina.zolina@affect.ru.

Account manager по договоренности OMI Обязанности: ведение клиента: от брифа до реализации проекта;

подготовка презентационных материалов;.

координация и контроль качества работ по проектам;

участие в проектных командах совместно со специалистами по разработке рекламной стратегии, медиа-планированию, баингу, креативу. Требования: высшее образование;

опыт организации и ведения проектов от 2 лет в крупных рекламных агентствах;

чёткое понимание стандартов и принципов работы эккаунта в рекламном агентстве;

английский не ниже Intermediate. Личные качества: наличие опыта реализации Digital проектов;

пунктуальность;

высокий уровень самоорганизации;

инициативность;

креативность мышления;

умение мыслить стратегически, планировать, анализировать;

умение искать новые неожиданные решения. Условия: заработная плата по итогам собеседования;

дружный коллектив;

месторасположение офиса – м. Киевская (Кутузовский пр-т). Резюме можно высылать на адрес Дмитрия Лиманского DLimanskiy@o-m-i.ru.

Дизайнер упаковки по договоренности Getbrand Компания расширяется, и впереди много интересной работы. Сегодня открыта вакансия – дизайнер упаковки.



Что нужно делать: дизайн упаковки;

разработка визуальной идентификации бренда. Что должен уметь: создавать концептуальные образы, а не “передвигать предметы”;

генерить идеи и воплощать их;

рисовать от руки;

работать со шрифтами, правильно подбирать их и использовать для создания настроения и образа, а не “лепить все подряд”;

работать с цветом, создавая нужные ощущения и образы;

работать в Illustrator, Photoshop, InDesign. Что должен иметь: профильное образование в сфере дизайна (приветствуется British Higher School of Art and Design, Высшая школа брендинга);

дизайн мышление – мыслить концептуально;

собственное портфолио с работами в сфере потребительского брендинга;

представление о печатных технологиях. Условия: полный рабочий день;

вдохновляющая атмосфера;

одно из лучших мест в Москве (бизнес-квартал “Арма”);

работа в прокачанной креативной команде;

оформление по ТК РФ;

отпуск и больничные – оплачиваются;

техника – Apple iMac 27″ + планшет Wacom. Если вы вдохновлены потребительским брендингом, увлеченно ищете потребительские инсайты и фанатеете от дизайна зарубежных и российских коллег – добро пожаловать! Пишите на agornov@getbrand.ru.

Менеджер по продажам мобильной рекламы по договоренности iVengo Mobile iVengo Mobile - премиальная мобильная рекламная сеть, которая занимается размещением рекламы в мобильных приложениях и на мобильных версиях сайтов. Рынок мобильной рекламы постоянно растет, в связи с этим компания октрыла набор в отдел прямых продаж. Задачи: развивать базу прямых клиентов с «0» (юридические лица);

проводить переговоры, презентации, встречи;

подготавливать коммерческие предложения;

заключать сделки и поддерживать связь с клиентом на долгосрочной основе. Условия: конкурентноспособный фикс + % от сделок + премии за выполнение планов;

оформление по ТК РФ;

график 5/2 с 10 до 19;

обучение специфике нашего продукта и пониманию рынка мобильной рекламы;

офис в бизнес-центре класса А на ст.метро Савёловская (5-7 минут пешком). Портрет кандидата: активный, с опытом в продажах от 0.5 года;

с желанием зарабатывать и развиваться;

с интересом к сфере рекламы (читаете отраслевые сайты Sostav.ru, AdIndex.ru и пр.). Интересно? Готов развивать рынок мобильной рекламы вместе с iVengo Mobile – откликайся на hr@vengogroupholdings.com.

Креатор, креативный копирайтер по договоренности Eventum Premo Event / PR / Digital / Creative – агентство Eventum Premo, входящее в TOP 50 агенств мира, ищет креатора / креативного копирайтера – целеустремленного человека, который готов и хочет креативить в любую секунду, при этом выдавая классные и продаваемые идеи. Идеи, которые после станут реальностью. Креативный копирайтер Eventum Premo - это: много новых идей (от безумных до логичных);

постоянное участие в брейнштормах (это основа нашей работы);

умение формулировать свои мысли кратко и четко;

воплощение идей на «бумаге» (keynote / владение приветствуется);

грамотный русский язык (английский приветствуется);

чувство стиля;

навык устной презентации идеи;

умение управлять креативным процессом (работа в команде). Мы ждем: опыт работы в креативных агентствах (Event/PR/Digital приветствуется);

портфолио проектов / презентаций / наград;

готовность пройти тестовое задание. От нас: работа в агентстве, входящем в TOP 50 агентств мира;

возможность увидеть свою идею в реальности (бесценное чувство);

работа с всемирно известными брендами и марками;

соответствующая и достойная оплата (оклад + бонусы) оговаривается индивидуально;

оформление в соответствии с ТК РФ;

сильная команда опытных профессионалов;

уютный loft-офис со всеми плюсами (м.Красносельская). Нужен человек в штат. Важно, что вы дочитали этот текст до конца. Начинайте своё сопроводительное письмо со слов «Привет, я тот, кто вам нужен», иначе ваше резюме не будет рассмотрено. Пишите на hr@eventum-premo.ru.

Аккаунт-менеджер в петербургский офис по договоренности INO Group Команда INO Group ищет талантливого аккаунт-менеджера в Петербурге. Функционал: управление проектами в области интегрированных маркетинговых коммуникаций (под чутким руководством старших коллег);

day-to-day коммуникация с клиентом;

координация и управление проектом внутри агентства;

участие в составлении и согласовании медиапланов,

контроль документооборота. От вас: аналогичный опыт от года;

понимание основ медиапланирования;

умение выстраивать эффективную и взаимовыгодную коммуникацию с клиентом. Условия: оформление согласно ТК РФ;

уютный панорамный офис в одной минуте от м. Площадь Восстания;

з/п - по результатам собеседования. Пишите на info@inog.ru с темой письма "Вакансия аккаунт-менеджера".

Junior art director/web designer по договоренности Eventum Premo Агентство Eventum Premo активно развивает digital-направление (креативные спецпроекты онлайн и SMM) и открывает вакансию junior art director/web designer. Портрет кандидата: концептуальное мышление;

желание построить креативную и эффективную дизайн-команду;

умение работать руками, а не только раздавать задания;

умение разбираться в «рекламных креативах» и «продающих лэндингах»;

понимание логики прототипирования;

навыки работы с GIF;

знание Photoshop, Illustrator;

знание 3D max или Cinema 4D приветствуется;

умение быстро понимать задачу и оперативно ее решать;

участие в мозговых штурмах;

опыт работы в креативных агентствах (рекламные, digital) - приветствуется. Мы предлагаем: интересные, нестандартные задачи в области digital marketing;

достойная заработная обсуждается индивидуально с успешным кандидатом плата + бонусы;

оформление в соответствии с ТК РФ;

удобный график: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00;

комфортные условия работы в лофте рядом с ст. м. Красносельская. В целом, это кропотливая работа с ненормированным графиком. Но, надо признать, что вы сможете реализовать свои смелые фантазии вместе с яркой и креативной командой. Без портфолио резюме не рассматриваются. Адрес для отклика hr@eventum-premo.ru.

Motion Designer videomanager по договоренности Eventum Premo Агентство Eventum Premo специализируется на организации крупномасштабных мероприятий. В этом году будет еще больше аппетитных клиентов и проектов, сообщили в агентстве. Поэтому на взаимовыгодных условиях они готовы принять специалиста, преследующего цель развиваться в рекламном бизнесе. Задачи: создавать инфографические видео, cinemagraph, gif, которые хочется смотреть и лайкать;

монтаж стильного фото/видеоконтента для социальных сетей;

собирать из стоковых видео настоящий шедевр;

согласование всех этапов производства контента. Пример видео, еще, и еще один пример.



Требования: хорошие знания основ композиции, принципов монтажа и типографики;

владение After Effects, Adobe Premiere, Adobe Photoshop ( Adobe Illustrator – как плюс);

навыки цветокоррекции и работы со звуком;

знание форматов контента под социальные сети;

отслеживание тенденции? на рынке motion;

умение работать в режиме многозадачности;

внимание к деталям;

развитое чувство вкуса, ритма и стиля монтажа;

готовность сегодня поработать руками, чтобы через год развивать целый отдел. Условия: стабильная официальная заработная плата;

оформление согласно ТК РФ;

возможность реализации амбициозных проектов;

отличные возможности профессионального роста и развития;

молодой и успешный коллектив, хорошая атмосфера в команде;

современный офис в 5-ти минутах от м. Красносельская;

гибкий график работы. Вас ждут интересные задачи, требующие профессионального и творческого подхода, работа в команде настоящих профессионалов, всегда готовых помочь и поделиться опытом, а также возможность реализовать свои самые смелые идеи. Пишите на hr@eventum-premo.ru.

Менеджер по продажам по договоренности AVANT Агентство Коммуникаций Avant приглашает на постоянную работу менеджера по продажам и поиску клиентов. Обязанности: активный поиск и привлечение новых клиентов по всем направлениям деятельности агентства;

проведение переговоров и встреч потенциальными клиентами;

подготовка предложений и презентаций;

заключение договоров, расчет смет;

контроль исполнения договоренностей. Требования: подтвержденный опыт поиска, привлечения и ведения клиентов;

навыки проведения переговоров и заключения договоров;

понимание специфики работы агентства, желательна теоретическая или практическая подготовка в области маркетинга и рекламы, в идеале – опыт продаж рекламных и маркетинговых услуг;

коммуникабельность (умение легко устанавливать контакт с людьми, умение грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной форме, способность слышать и понимать потребности клиента);

навыки ведения документооборота, расчета смет;

готовность активно и качественно работать, желание зарабатывать и развиваться вместе с командой. Условия: достойная и стабильная оплата труда + 10 % от продаж;

удобный и комфортный офис в пяти минутах ходьбы от метро «Академическая»;

оформление согласно требованиям ТК РФ. Ваш отклик ждут на o.starikova82@gmail.com.

PR manager по договоренности Eventum Premo Имеете опыт PR в секторе B2B, готовы постоянно решать интересные задачи, знаете, как поддерживать теплые отношения с журналистами, самостоятельно вести клиента, создавать, предлагать и защищать свои идеи? Если да, то вы именно тот, кого ищут! Клиент – международная нефтегазовая компания. Требования: высшее образование;

опыт работы в PR не менее 3-х лет и опыт работы с профильными задачами не менее 1 года;

знание рынка СМИ: узкоспециализированные, автомобильные, онлайн;

четкое понимание специфики PR в секторе B2B. Ключевые В2В сектора: коммерческие перевозки, строительство, сельское хозяйство, горная промышленность, энергетика, промышленное производство;

знание английского языка не ниже Upper-Intermediate;

умение самостоятельно генерить инфоповоды в случае отсутствия новостей у компании;

умение встраиваться в существующие актуальные инфоповоды из любых других категорий;

проактивность, оперативность и работа «на опережение»;

ответственность и соблюдение согласованных таймлайнов;

инициирование и реализация спецпроектов;

работа с документооборотом;

работа с мониторинговыми системами. Личные качества: позитивный настрой;

амбициозность, проактивность, ответственность;

хорошие коммуникативные навыки;

безупречная грамотность. Задачи: самостоятельное управление проектом;

составление и просчет смет;

коммуникация с клиентом;

ведение спецпроектов;

общение со СМИ по текущим проектам;

подготовка информационных материалов;

рассылка пресс-релизов;

генерация информационных поводов;

гоставление отчетов по итогам проектов;

подготовка презентаций;

ведение медиа-базы. Условия: работа с сильной командой в одном из лучших агентств;

рабочий день с 10.00 до 19.00;

стабильная официальная заработная плата обсуждается лично;

оформление в полном соответствии с ТК РФ;

28 дней оплачиваемого отпуска;

корпоративный ноутбук;

офис – современный лофт, ст. м. Красносельская. Если хотите стать частью команды Eventum Premo,

ваше резюме ждут на hr@eventum-premo.ru. Сопроводительное письмо пригодится.

Ассистент PR-менеджера по договоренности Eventum Premo В связи с расширением штата и наличием крупных интересных проектов в команду требуются по-настоящему увлеченные своей работой люди, а именно – ассистент PR-менеджера. Если вы креативны, амбициозны, любите сложные задачи и нестандартные решения, искренне считаете PR своим призванием, добро пожаловать в компанию Eventum Premo. Требования: высшее образование;

знание видов СМИ и понимание их работы;

грамотный русский язык: письменный и устный;

английские язык (Upper-Intermediate);

умение работать с текстами: написание пресс-материалов, редактирование, вычитка;

высокие аналитические способности и системное мышление. Задачи: работа со СМИ по текущим проектам;

подготовка баз данных СМИ с контактами журналистов;

рассылка пресс-релизов по базе СМИ;

подготовка и составление отчетов;

мониторинг публикаций, follow-up (обзвон);

ведение медиа-базы;

подготовка аналитических отчетов и разработка стратегических решений на их основе

работа на мероприятиях;

помощь в подготовке материалов ( пресс-релизы, справки, аккредитационные списки и пр.);

аккредитация СМИ. Личные качества: желание развиваться в PR;

отличные аналитические навыки;

позитивный настрой;

наличие амбиций;

коммуникативные навыки;

общая эрудиция. Условия: работа с сильной командой в одном из лучших агентств;

рабочий день с 10.00 до 19.00;

стабильная официальная заработная плата;

оформление в полном соответствии с ТК РФ;

28 дней оплачиваемого отпуска;

корпоративный ноутбук;

офис – современный лофт, ст. м. Красносельская. Если хотите стать частью команды Eventum Premo, присылайте ваше резюме

на hr@eventum-premo.ru. Желательно наличие сопроводительного письма.