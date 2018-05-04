5-я Академия будет организована по принципу обмена опытом

В связи с многочисленными просьбами участников, 5-я Академия будет организована по принципу обмена опытом (круглые столы и дискуссионные панели), что позволит детально обсудить заявленные темы.

Тема: «Создание муниципального самопрограммируемого телеканала».

Предварительная программа:

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

Проживание в Novotel Moscow Centre

специальная цена для участников семинара*:

24−25.05.2018

Одноместный стандартный номер — 6 800 руб. (включая НДС) за номер в сутки. В стоимость входит завтрак (шведский стол).

Двухместный стандартный номер — 7 800 руб. (включая НДС) за номер в сутки. В стоимость входит завтрак (шведский стол).

25−26.05.2018

Одноместный стандартный номер — 4 500 руб. (включая НДС) за номер в сутки. В стоимость входит завтрак (шведский стол).

Двухместный стандартный номер — 5 000 руб. (включая НДС) за номер в сутки. В стоимость входит завтрак (шведский стол).

*Для получения права бронирования номера по указанной цене используйте промо-код «Академия НАТ». Заявку необходимо направить на адрес: h3328-re@accor.com. Оплата производится гостями самостоятельно. Способы оплаты: кредитная карта/наличные.

Оргкомитет Академии