Самое демократическое обсуждение последних лет

Всем привет! У нас важная новость – мы начинаем большое (и торжественное) обсуждение нашего Телеграма.

Дело в том, что совсем недавно мы завели канал в Телеграме, а сегодня заметили, что у нас там уже больше 500 читателей.

Мы очень любим этот канал и хотим узнать, как нам сделать его еще прекраснее.

Пишите в комментариях к этому посту, что можно улучшить в нашем Телеграме. О чем писать? О чем не писать? Что вам нравится, а что уже раздражает? О каких людях мы не говорим, хотя должны, и о каких не должны, но зачем-то рассказываем?

Ждем ваших идей, предложений, пожеланий, восторгов, замечаний и признаний в любви. Как говорят на выборах, «важен каждый голос».

И (отличие от выборов) нам он действительно важен!

А если вы еще не читаете наш Телеграм, мы должны вас предупредить. Вы совершаете большую ошибку!

Каждый вечер мы публикуем самые важные новости из мира рекламы, а еще всякие истории, которые наша редакция хотела обсудить, но стеснялась.

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@sostav

Вы еще не знаете, что вам это нужно, но вам это нужно.