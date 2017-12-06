Экспресс-интервью с исполнительным креативным директором Hakuhodo Kettle и CCO Hakuhodu APAC

7-8 декабря в Москве пройдет 27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple. Президентом жюри станет Кентаро Кимура, Co-Chief Executive Officer & Executive Creative Director Hakuhodo Kettle, Chief Creative officer Hakuhodo APAC. О рекламе, вдохновении и ожиданиях от России Кентаро Кимура поделился в интервью московскому офису агентства Hakuhodo.

Опыт судейства у господина Кимура внушительный: он был членом жюри на более, чем 20-ти международных фестивалях рекламы. Но в Россию приезжает впервые, и, как он сам признается, с нетерпением предвкушает свое знакомство со страной.

Какие у Вас ожидания от поездки в Россию?

Я посетил уже более 40 стран, но до сих пор никогда не бывал в России. Поэтому я с нетерпением жду знакомства со всем: людьми, русской кухней, культурой, искусством и творческими идеями.

Назовите 5 слов, которые ассоциируются у Вас с Россией.

Водка, матрёшка, Мария Шарапова, мишка и Путин.

Вы знакомы с русской кухней? Есть любимые блюда? Что бы Вы хотели обязательно попробовать?

Бефстроганов, пирожки, борщ и икру. Я не очень разбираюсь в русской кухне, но мой коллега рассказывал, что она просто супер!

Если говорить о рекламе. Какую рекламу вы предпочитаете: смешную или трогательную?

Я люблю и смешную, и трогательную. Но больше всего мне нравится, когда реклама пробуждает в нас положительные качества.

Когда Вы работаете над созданием рекламы, что для Вас играет большую роль? Как реклама будет продавать продукт? Или, в первую очередь, для Вас важно признание рекламного сообщества?

Конечно, идеально, когда удается достичь обеих целей. Но лично я никогда не создаю работы только для фестивалей.

Вы много раз были членом жюри различных фестивалей рекламы. Какая работа запомнилась Вам больше остальных?

Red Apple – это уже 24-й по счету международный фестиваль, в котором я принимаю участие в качестве члена жюри. Я не могу назвать какие-то конкретные работы из тех, что я оценивал. Но, если бы мне пришлось выбирать самое незабываемое обсуждение фестивальных работ, то это было бы присуждение Titanium Lion в Каннах, в 2013 г. Я считал, что гран-при должна получить самая инновационная работа, но остальные члены жюри думали иначе. Мнения о том, кто должен стать обладателем гран-при в том году сильно разделились. Мы рассуждали, должна ли это быть социально значимая работа или работа, которая, действительно, изменила мир?! А, может быть, это лучший агентский перформанс или лучшая съёмка? Это была развернутая дискуссия, в которой у каждого были свои личные критерии.

Как Вы думаете, есть ли вообще смысл в социальной рекламе? Может ли она повлиять на общество и изменить его?

Я считаю, что может. Потому что большинство социальных проблем решаются именно людьми, а не технологиями. Реклама - это мощный инструмент для изменения восприятия и поведения людей. Поэтому, если мы сможем изменить себя, мы сможем изменить и наше общество к лучшему. Я считаю, что каждый бренд выполняет определенную социальную роль, и многие дальновидные клиенты давно поняли, что реализация социальной стратегии бренда имеет большой эффект.

Что Вы делаете в периоды творческого кризиса, чтобы найти вдохновение?

Просто сплю.

Уже придумали, какие сувениры привезете из России?

Икра? Шапка-ушанка? Я еще не знаю, но я очень хочу найти что-то действительно необычное!