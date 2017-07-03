MIT Technology Review представила ежегодный ТОП-50



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Ежегодный рейтинг от MIT Technology Review впервые возглавил американский разработчик графических ускорителей, процессоров и наборов системной логики Nvidia.

По сравнению с прошлогодним рейтингом Nvidia поднялась сразу на 11 позиций. Такой взлет, вероятно, связан с популярностью майнинга криптовалют, для которого компания производит профессиональные видеокарты. Кроме того, Nvidia лидирует в разработке ИИ-технологий, например для беспилотных автомобилей, над созданием которых в последнее время трудятся специалисты многих автокомпаний.

Второй в рейтинге стала компания SpaceX - завсегдатай рейтинга с 2011 года. Тройку лучших замыкает Amazon - абсолютный лидер прошлого года.

Впервые в ТОП-50 самых инновационных компаний попала Adidas, активно использующая новые технологии. Благодаря запуску роботизированной микрофабрики по производству обуви концерн занял 38 строчку рейтинга. В рейтинге в очередной раз нет ни одной компании из России.

MIT Technology Review - издание Массачусетского технологического института, которое рассказывает о главных трендах в области технологий и технологического бизнеса, а также публикует рейтинги самых революционных технологий.