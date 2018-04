Павел Махаринский, генеральный директор AVANT

При упоминании гиперболизации мне сразу вспомнилась реклама от Doritos. Здесь крайне преувеличены свойства продукта и это позволяет буквально передать основной слоган компании (Bold New flavor that brings the heat — «Дерзкий новый вкус, который приносит жару»).

Еще один качественный пример гиперболизации это реклама BMW. Данный пример нацелен на чуть более узкую ЦА и очень четко передает преимущества продукта используя юмор на грани.

Качество применения гиперболизации зависит от многих факторов, можно выделить два основных:

понимание целей и задач, для которых предлагается использовать сам прием.

понимание особенностей ЦА и их восприятия юмора.

Грань между гиперболизацией и откровенным враньем определяется статьей 182 законодательства РФ о заведомо ложной рекламе.

Постановка гиперболизации на одну грань с враньем уже говорит о том, что где-то что-то пошло не так. Гиперболизация позволяет с юмором, нарушая законы природы/физики/все мысленные законы, common sence, передать суть продукта, перепутать ее с враньем крайне проблематично, ведь никто не врет о свойствах продукта, а скорее очень оригинально их описывает.

Любой стоящий креатив это риск, привязывать рискованность идеи конкретно к гиперболизации я бы не стал. Вопрос опять же в уместности приема и в его соответствии поставленным целям рекламной компании.

В конце хотелось бы добавить следующее: в 1991 году один американец засудил известную пивоваренную компанию, за то, что сколько бы он не выпивал их пиво, молодые юноши и девушки в бикини не появлялись. Иск находчивый мужчина выиграл.