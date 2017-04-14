Дизайн-студия ROOM485 создала онлайн магазин для взрослых



Скриншот сайта

Дизайн-студия ROOM485 создала онлайн-магазин для взрослых с прототипами секс-игрушек, напоминающих знакомых с детства персонажей. Проект получил название «Ну, погодилдо!». На сайте представлен ассортимент секс-игрушек, названия которых обыгрывают имена мультипликационных героев, хорошо знакомых всем с детства. Так пользователи могут приобрести «Шапо Кляп», «Бони Фацкер», «Крокодилдо», «Чебуральда» и т.д.

Однако через несколько секунд нахождения на сайте всплывает окно с реальной миссией проекта. «Если коротко, то мы выступаем за ответственное отношение к контенту!» - заявляют создатели проекта в своем манифесте. За последние пару десятилетий из «общества потребления» мы превратились в «общество потребления контента». Поэтому наибольшее влияние на людей оказывают именно те, кто его создают - блогеры, рекламщики, журналисты и т.д. Контент и креатив - это серьезные инструменты, которые в неумелых руках и лайками оборачиваются пошлостью и неприкрытой порнографией.

Сайт «Ну, погодилдо!» - это наглядный пример того, к чему может привести равнодушие к этическим нормам и морали. Использовав персонажей детских мультфильмов для создания прототипов секс-игрушек, команда ROOM485 довела до абсурда погоню за скандальным контентом.

Каждый, кто поддерживает ответственное создание контента, может поделиться манифестом проекта на своей странице в соцсетях. Кроме того, в планах у команды ROOM485 - проведение общественных дискуссий и образовательных семинаров на тему этики в рекламе, а также создание антипремии «Ну, погодилдо!» для награждения создателей самого пошлого и безвкусного креатива.