Канал презентовал контент нового телесезона и ключевые медиапоказатели за предыдущий



Генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Пресс-служба НТВ

Телеканал НТВ (входит в холдинг "Газпром-Медиа") вчера, 12 июля, провел презентацию для партнеров и рекламодателей. Менеджмент канала акцентировал внимание на омоложении аудитории НТВ, расширении охвата на онлайн-платформах и приросте в выходные дни аудитории 14-44, которая наиболее интересна рекламодателям. В новом телесезоне НТВ продолжит наращивать объем развлекательного контента в выходные, а в будни в прайм-тайм ставка по-прежнему на сериалы.

Как отметил генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский, на канале наблюдается постепенное омоложение аудитории. “Рост аудитории 14-44, так любимой нашими рекламодателями, в первом квартале 2017 года составил 5,5%”, — заявил он. НТВ показал самую лучшую динамику по этому показателю среди основных каналов, для сравнения “Первый канал”, “Россия-1” и ТНТ вообще продемонстрировали отрицательную динамику (см. презентацию НТВ).

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн добавил, что канал занял первое место в аудитории 14-44 в выходные дни с 9 до 15 (Mediascope, сентябрь 2016 — май 2017), увеличив долю до 10,2% с 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015-2017 гг.

Прирост молодой аудитории в выходные обеспечили лайфстайл-проекты НТВ. По словам г-на Вайнштейна, канал усилит направление развлекательного контента, его объем уже вырос с 31% до 40% в первом полугодии 2017 года. В частности, осенью на канале выйдет новый проект «Ты супер. Танцы», идея которого — помочь детям, которые остались без попечения родителей, “сделать первые шаги в танцевальный мир”.

Рост молодой аудитории НТВ наблюдает не только в эфире, но и в интернете, заявила главный редактор НТВ, заместитель генерального директора, Александра Костерина.

“Ежемесячно наш интернет-сайт посещают более 14 млн. человек, а мобильное приложение — более 10 млн. Приложение быстро догоняет десктоп аудиторию. НТВ — один из самых популярных телеканалов в социальных сетях: ежемесячный охват — более 60 млн. человек. В этом году мы вышли в лидеры в российском YouTube. Только сериалы за последние полгода посмотрели 300 млн. раз. Общее количество просмотров канала НТВ на YouTube — более 1 млрд. НТВ на первом месте в категории “Новости и СМИ”, в общем рейтинге YouTube — на 35-ом месте”, — сказала г-жа Костерина.

В новом телесезоне, который стартует в сентябре, канал сделают ставку на сериалы, как новые серии популярных проектов, так и премьеры. Как рассказал генпродюсер НТВ, для канала сейчас снимаются 120 сериалов. Судя по презентации, в новом сезоне ожидается много премьер, в большинстве сериалов доминирует историческая тематика и задействованы звездные актерские составы.

Флагманскими сериалами в новом сезоне станут “Хождение по мукам”, снятый по одноименному роману А.Н. Толстого и приуроченный к 100-летию революционных событий в России, также “По ту сторону смерти” со Светланой Ходченковой и Сергеем Гармашем в главных ролях и “Обратный отсчет”.

Кроме того, НТВ вышел на международный уровень со своими сериалами: проекты “Хождение по мукам”, “Трасса смерти” и “Спящие” обрели своих дистрибьюторов за границей, отметил генпродюсер НТВ.

От редакции: Трейлеры флагманских сериалов НТВ в новом телесезоне будут выложены позже.

“Безусловно, желание телеканала сделать ставку на сериалы — смелое решение. Можно выиграть и собрать аудиторию, но можно и проиграть. Сериал может просто “не пойти”, хотя учитывая историю и опыт построения сериальной линейки командой НТВ, этот риск минимален. А участие в сериалах современных звезд — достаточная страховка успешности проекта. Мы только приветствуем разнообразие в ТВ-эфире, которое позволит любой аудитории найти свое. Тем более, что развитие сериальной составляющей также дает возможность для рекламодателей развивать коммуникацию на платформе нестандартных решений, таких, как спонсорство и product placement”, — комментирует представленный НТВ контент для нового телесезона Илья Герцев, вице-президент Media Direction Group.

По заявлению менеджмента НТВ на презентации, с 1 января по 31 мая 2017 года доля канала составляет 10% в аудитории 18+, среди мужчин 18+ он по-прежнему лидирует (доля 10,9%). Согласно данным Mediascope в аудитории 4+ по телесезону 2016-2017 (Россия, города 100 тыс.+, 01.09.2016.-31.05.2017.), которые есть в распоряжении Sostav.ru, доля аудитории НТВ снизилась до 9,3% с 9,7% в сезоне 2015-2016. В первом полугодии 2017 года доля НТВ выросла до 9,5% с 9,4% в аналогичном периоде прошлого года.